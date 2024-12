Chi è Jared Isaacman, l’astronauta miliardario nominato da Trump a capo della Nasa

Jared Isaacman, scelto dal presidente eletto Donald Trump come prossimo capo della Nasa, è il miliardario fondatore della società di elaborazione dei pagamenti Shift4 Payments. Ha legami con SpaceX di Elon Musk ed è uno degli astronauti che ha partecipato alla prima passeggiata spaziale commerciale al mondo.

Aspetti principali

Isaacman, 41 anni, ha fondato quella che sarebbe diventata Shift4 Payments a soli 16 anni nel seminterrato dei suoi genitori nel New Jersey, dopo aver abbandonato la scuola superiore. La società fornisce servizi di elaborazione dei pagamenti e software per punti vendita alle imprese.

a soli 16 anni nel seminterrato dei suoi genitori nel New Jersey, dopo aver abbandonato la scuola superiore. La società fornisce servizi di elaborazione dei pagamenti e software per punti vendita alle imprese. Attualmente, secondo il sito web dell’azienda, Shift4 Payments gestisce più di 260 miliardi di dollari in transazioni annual i, coprendo oltre un terzo dei ristoranti e hotel negli Stati Uniti. Tra i suoi clienti principali figurano Hilton, Four Seasons, KFC e Arby’s.

i, coprendo oltre un terzo dei ristoranti e hotel negli Stati Uniti. Tra i suoi clienti principali figurano Hilton, Four Seasons, KFC e Arby’s. Isaacman ha intrapreso l’aviazione come hobby, imparando a pilotare jet da combattimento e completando un volo intorno al mondo in un piccolo jet in 61 ore, 51 minuti e 15 secondi, battendo il record precedente di circa 82 ore.

in un piccolo jet in 61 ore, 51 minuti e 15 secondi, battendo il record precedente di circa 82 ore. Nel 2011 ha fondato Draken International , che possiede oggi la più grande flotta privata di jet militari al mondo e forma piloti dell’aeronautica statunitense. Ha creato l’azienda con Sean Gustafson , ex membro della squadra acrobatica Thunderbirds dell’Aeronautica, dopo aver gestito insieme la squadra acrobatica Black Diamond Jet Team.

, che possiede oggi la più grande flotta privata di jet militari al mondo e forma piloti dell’aeronautica statunitense. Ha creato l’azienda con , ex membro della squadra acrobatica Thunderbirds dell’Aeronautica, dopo aver gestito insieme la squadra acrobatica Black Diamond Jet Team. Isaacman ha venduto la sua quota di maggioranza in Draken per una cifra miliardaria a Blackstone nel 2019 ed è diventato miliardario l’anno successivo, dopo la quotazione in borsa di Shift4 Payments.

a Blackstone nel 2019 ed è diventato miliardario l’anno successivo, dopo la quotazione in borsa di Shift4 Payments. Ha viaggiato nello spazio due volte grazie a missioni organizzate dal programma di voli privati Polaris, che ha progettato in collaborazione con SpaceX di Elon Musk. Tra queste missioni ci sono Inspiration4, che ha raggiunto l’orbita terrestre nel settembre 2021, e Polaris Dawn, con la prima passeggiata spaziale commerciale all’inizio del 2024.

Il patrimonio di Isaacman

Secondo Forbes, Isaacman ha un patrimonio netto di circa 1,8 miliardi di dollari. Gran parte della sua ricchezza deriva dalla sua quota del 38% in Shift4 Payments.

Le novità

Trump ha annunciato la nomina di Isaacman come capo della Nasa mercoledì 4 dicembre. In un post su Truth Social, Trump ha definito Isaacman un “leader aziendale, filantropo, pilota e astronauta di successo”, citando la sua “passione per lo spazio” che porterà la Nasa in una “nuova era”. Isaacman si è detto “onorato” della nomina.

Il viaggio Polaris Dawn

La seconda missione spaziale di Isaacman, a settembre, lo ha reso insieme a Sarah Gillis, ingegnere di SpaceX, uno dei primi astronauti che, privatamente, hanno effettuato una passeggiata spaziale. La passeggiata, pianificata da oltre due anni, sarebbe dovuta durare due ore ma si è conclusa in 90 minuti. Il viaggio ha portato Isaacman più lontano nello spazio di chiunque altro dai tempi della missione Apollo 17 della NASA nel 1972.

La missione mirava a testare nuove tute spaziali, metodi di comunicazione e esperimenti di ricerca. Isaacman ha descritto l’esperienza come “travolgente”, aggiungendo che guardare la Terra da tale distanza era impressionante, mentre osservare il vuoto dello spazio era “inquietante”. Il momento preferito di Isaacman è stato quando Gillis ha suonato il tema di Star Wars al violino. È stato un evento trasmesso in diretta con la tecnologia Starlink.

Sullo sfondo

Le missioni Polaris di Isaacman puntano a contribuire alla visione di SpaceX di inviare esseri umani sulla Luna e su Marte, in linea con l’obiettivo di Musk di colonizzare Marte. La prima missione Polaris ha testato nuove tute spaziali extra-veicolari progettate per essere più flessibili e convenienti. Inoltre, è stato condotto un esperimento per verificare se le radiazioni spaziali possano essere utilizzate per scattare immagini a raggi X senza una macchina specifica. La missione Inspiration4 è stata la prima popolata solo da turisti spaziali ed è stata organizzata per raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico St. Jude.

In cifre

870. Sono le miglia (1.400 chilometri) a cui si è spinta la missione Polaris Dawn dalla Terra nel suo punto più lontano.

