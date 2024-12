La xAI di Elon Musk ha raccolto altri 6 miliardi di dollari

La xAI di Elon Musk ha annunciato di avere raccolto 6 miliardi di dollari in un round di finanziamento di serie C. L’azienda supera così i 40 miliardi di dollari di valutazione, mentre continua a rafforzare i suoi prodotti IA e la sua infrastruttura.

I fatti chiave

La società ha chiuso il round da 6 miliardi e ha detto che i fondi saranno destinati a prodotti e infrastrutture. È probabile che il riferimento sia al modello di IA Grok e allo stabilimento multimiliardario per supercomputer di Memphis, in Tennessee, usato per l’allenamento.

Tra gli investitori ci sono Blackrock, A16Z, la holding saudita Kingdom Holding, Fidelity e Sequoia Capital. Le ultime tre avevano partecipato anche al round di serie B da 6 miliardi di maggio.

L’ultimo round porta la valutazione di xAI quanto meno al di sopra dei 40 miliardi di dollari. Diverse fonti hanno parlato di un valore compreso tra i 40 e i 50 miliardi .

. Nell’annuncio della raccolta xAI ha fatto sapere che sta allenando Grok 3, che non è ancora disponibile e il cui rilascio era previsto per la fine dell’anno, secondo un tweet pubblicato a giugno da Musk.

La cifra

12 miliardi di dollari. È questa la somma che xAI ha raccolto quest’anno con i round di finanziamento serie B e C, che hanno coinvolto investitori come Morgan Stanley, Kingdom Holding, Andreessen Horowitz, Nvidia e Amd.

La sfida tra xAI e OpenAI

xAI ha impiegato il 2024 per costruire i suoi modelli linguistici di intelligenza artificiale e il supercomputer per allenarli. Il computer, battezzato Colossus, comprende 100mila unità di elaborazione grafica Nvidia e il numero dovrebbe raddoppiare, permettendogli di reggere carichi di lavoro molto elevati. Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, concorrente di xAI, ha fatto i compimenti all’azienda per il poco tempo di cui ha avuto bisogno per rendere operativo il supercomputer e, durante il New York Times DealBook Summit, ha detto di prevedere che la società di Musk diventerà “una serissima rivale” (al momento OpenAI supera xAI per valutazione, con 157 miliardi di dollari).

Grok 2, il modello di IA di xAI, è disponibile per gli utenti di X, nonostante non operi ancora come app a sé stante come ChatGPT, il chatbot di OpenAI. Grok 3 dovrebbe avere più potenza di calcolo e una migliore reattività rispetto al predecessore.

