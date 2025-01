I migliori e i peggiori del 2024 di Piazza Affari: Unipol regina, male STMicroelectronics

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per le principali Borse mondiali, anche per Piazza Affari, che ha conquistato il gradino più basso del podio in Europa. Durante l’anno, infatti, il principale indice di Milano, il Ftse Mib, è cresciuto del 12,6%, spinto soprattutto dalle performance del settore bancario che nell’arco del 2024 ha conquistato la scena sia a livello nazionale, che europeo, come dimostra l’assalto di UniCredit alla tedesca Commerzbank.

Quindi, pur avendo registrato una performance inferiore rispetto al 2023 (quando aveva archiviato l’anno con una crescita del 28%), Piazza Affari è stata superata in Europa solamente da Madrid (+14,2%) e Francoforte (+18,85%). In rialzo anche Amsterdam (+10,8%) e Londra (+5,01%). In rosso invece Parigi (-3,04%), che ha inevitabilmente sofferto della crisi politica che ha portato a elezioni anticipate e alla difficile formazione di un nuovo governo.

Piazza Affari: i migliori titoli del Ftse Mib del 2024

Guardando ai migliori titoli di Piazza Affari, è evidente il ruolo giocato dal settore bancario, che piazza addirittura 6 titoli. Tuttavia, ad aggiudicarsi la ‘palma d’oro’ è Unipol, che ha chiuso l’anno con un rialzo del 132,74%. La compagnia assicurativa ha beneficiato del netto miglioramento dei risultati operativi e della sua strategia di espansione. Peraltro, è stato l’anno dell’incorporazione di UnipolSai. Altri due titoli hanno più che raddoppiato il proprio valore: Monte dei Paschi di Siena (+122,87%) e Bper Banca (+102,41%). I due istituti hanno registrato le migliori performance nel comparto bancario. Molto bene anche Leonardo, in scia ovviamente ai vari contrasti mondiali (+73,03%) e Saipem (+69,63%). Subito dopo troviamo i due titoli che sono stati protagonisti – e antagonisti allo stesso momento – nelle ultime settimane: Banco Bpm e UniCredit.