UnipolMove, oltre 2 milioni di dispositivi attivi in poco più di due anni

Negli ultimi anni la mobilità aziendale e privata ha subito un profondo cambiamento, spinto dalla necessità di soluzioni integrate e digitalizzate. La richiesta di servizi completi, in grado di semplificare la gestione della mobilità, è in costante crescita, sia tra i privati che tra le aziende. Lo sa bene il gruppo Unipol, che, su questo fronte, ha dato vita a diversi ecosistemi di servizi per offrire un unico punto di contatto per una gestione completa e innovativa della mobilità.

Nell’ambito degli ecosistemi Mobility e Tech&Pay operano realtà come UnipolRental (noleggio a lungo termine), UnipolGlass (riparazione e sostituzione cristalli auto) e UnipolTech, divisione tecnologica orientata all’innovazione e focalizzata su telematica e telepedaggio, che poco più di due anni fa ha lanciato sul mercato il servizio di telepedaggio UnipolMove, fondamentale per offrire un’alternativa competitiva nel mercato italiano.

“Fino al 2022 il mercato del telepedaggio in Italia era caratterizzato, di fatto, da un monopolio. Con l’introduzione di UnipolMove, il gruppo ha portato una ventata di innovazione, offrendo un servizio efficiente, digitale e accessibile”, dice Francesco Maldari, ceo di UnipolTech. “Grazie a una strategia centrata sulla semplicità d’uso, UnipolMove permette di pagare i pedaggi in modo rapido e sicuro, con il supporto di un’app intuitiva e di una gestione completamente digitale. L’adozione del servizio è stata rapida: in poco più di due anni, UnipolMove ha superato i due milioni di dispositivi attivi, gestendo 95 milioni di transiti autostradali nel 2024 e diventando una soluzione di riferimento nel settore”.

Ma l’evoluzione di UnipolMove non si limita al telepedaggio. Nel 2024 il servizio ha ampliato la sua offerta con l’introduzione del pagamento per il traghetto dello Stretto di Messina, l’espansione della rete di parcheggi convenzionati a oltre 200 strutture (+120 rispetto al 2023) e la possibilità di pagare i parcheggi su strisce blu in oltre 480 comuni. Inoltre sono in fase di attivazione i parcheggi degli aeroporti di Milano e Bergamo, che faciliteranno ulteriormente la mobilità urbana e intermodale.

Guardando al futuro, l’obiettivo per il 2025 è chiaro: rafforzare la copertura del servizio, migliorare le prestazioni e continuare ad alzare gli standard qualitativi. E non è tutto. “L’espansione verso il settore pmi e grandi aziende rappresenta un pilastro della strategia di crescita, con soluzioni scalabili per la gestione delle flotte aziendali”, conclude Maldari. “Con una combinazione di innovazione tecnologica, digitalizzazione e centralità dell’utente, UnipolMove si conferma come protagonista della rivoluzione della mobilità in Italia”.

