Anche Amazon pronta a donare 1 milione a Donald Trump per l’insediamento

Amazon avrebbe intenzione di donare 1 milione di dollari al fondo per l’insediamento del presidente eletto Donald Trump. Il fondatore e miliardario Jeff Bezos segue così l’esempio dell’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, che questa settimana ha dato indicazione all’azienda di procedere alla stessa donazione.

I fatti chiave

Il Wall Street Journal e la Cnn hanno citato fonti anonime che hanno parlato dei piani per la donazione, che arriva mentre Trump, che è stato critico nei confronti delle grandi compagnie tecnologiche e ha avuto una lunga diatriba con Bezos, si prepara a tornare alla Casa Bianca il mese prossimo.

Secondo il Wsj, Amazon ha donato anche 58mila dollari a Trump per l’insediamento del 2017, ma Facebook, che ha cambiato nome in Meta nel 2020, non ha dato soldi per l’insediamento di Joe Biden nel 2021 o di Trump nel 2017.

Bezos dovrebbe cenare con Trump la prossima settimana nel suo club di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida.

Il rapporto tra Bezos e Trump

La relazione fra Bezos e Trump è stata a lungo burrascosa. Trump ha più volte criticato il Washington Post, di proprietà di Bezos, e si è lamentato per il modo in cui la testata ha raccontato il suo primo mandato alla Casa Bianca. Amazon Web Services si è lamentata perché Trump è intervenuto per bloccare un contratto da 10 miliardi di dollari legato al cloud computing con il dipartimento della Difesa, mentre Trump ha dichiarato che il Wp dovrebbe essere registrato come lobbista che lavora per conto di Amazon. Il presidente eletto ha anche accusato Amazon di non pagare le tasse e di far fallire i piccoli commercianti, suggerendo anche che dovrebbe pagare lo U.S. Postal Service più di quanto non faccia al momento per le consegne.

Da quando Trump ha iniziato ad avvicinarsi alla Casa Bianca, tuttavia, Bezos sembra essersi mosso per ricucire i rapporti. Ha pubblicato un post su X a luglio, tornando a scrivere per la prima volta dopo quasi un anno, in seguito al tentato assassinio di Trump. Nell’occasione ha scritto che il presidente eletto “ha mostrato un portamento e un coraggio straordinari. Sono felice che sia al sicuro e mi dispiace per le vittime e per le loro famiglie”. Sarebbe inoltre intervenuto per bloccare l’endorsement del Washington Post a Kamala Harris, rompendo con decenni di tradizione, e dopo il voto si è congratulato con Trump per “uno straordinario ritorno in politico e una netta vittoria”.

Un fatto sorprendente

Non è raro che le grandi aziende contribuiscano in modo consistente alle donazioni per le cerimonie di insediamento presidenziali. Tra le poche eccezioni ci sono state quelle del 2009, quando Barack Obama rifiutò tutte le donazioni delle grandi società, e del 2021, quando Biden non accettò quelle delle aziende tecnologiche.

I patrimoni di Bezos e Trump

Bezos è la seconda persona più ricca del mondo, dietro al solo Elon Musk, con un patrimonio stimato in 242,5 miliardi di dollari. Mark Zuckerberg ha una fortuna di 217,9 miliardi, che lo pone al quarto posto. Trump è a sua volta miliardario grazie alle sue quote nella società madre di Truth Social, la Trump Media and Technology Group, ai suoi investimenti nell’immobiliare e ad altri asset. Il suo patrimonio, aggiornato a giovedì 12 dicembre, è di 6,2 miliardi di dollari.

