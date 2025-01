Sanremo 2025, opening gala a Casa Sanremo con Forbes e The Code

Martedì 11 febbraio l’opening gala di Casa Sanremo, l’evento che celebrerà le imprese che sostengono il festival e la musica con la partecipazione di numerose guest star.

Nell’evento madre della canzone italiana, una serata per celebrare le imprese che sostengono l’industria musicale. L’opening gala di Casa Sanremo, della 75esima edizione del Festival di Sanremo, sarà organizzato da The Code in collaborazione con Forbes Italia, per un evento che ospiterà personalità del mondo della discografia, della produzione musicale, e protagonisti del mondo dello spettacolo.

Appuntamento martedì 11 febbraio 2025, giorno di apertura della kermesse guidata da Carlo Conti e in onda su Rai 1, con un fitto calendario di incontri, a partire dalla conferenza stampa alle ore 19 con gli organizzatori e gli esponenti del mondo della musica, seguito da aperitivo di benvenuto e red carpet dalle 21 con tutti gli ospiti della serata, mix tra guest della generazione alfa e della generazione zeta. Live show di Gianluigi Lembo per i 30 anni dell’Anema e Core di Capri con cena di gala. Chiude la serata il dj set di Andrea Damante.

“Abbiamo deciso di produrre questo evento per celebrare le imprese che sono al servizio della musica, e per farlo abbiamo scelto il contesto più importante in Italia, capace di esportare successi in tutta Europa e nel Mondo. Un ringraziamento speciale va a Forbes Italia, pThe Code, artner fondamentale, per aver sposato subito questa iniziativa alla prima edizione. Un sentito ringraziamento va a Vincenzo Russolillo che ci ospiterà in un luogo oramai iconico del Festival di Sanremo”. A dichiararlo è Fabrizio Scippa, ceo di The Code, società che si occupa di comunicazione di impresa, management e organizzazione di eventi volta a posizionarsi velocemente sul mercato nazionale italiano, affiancato dal manager Claudio La Commara, ideatore del format “Opening Gala” a Sanremo.

