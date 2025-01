Dal pc arrotolabile al fiore-telecamera: le novità tech più curiose del Ces 2025

Il robot aggrappato alla borsa che sembra un bradipo, il tostapane che carica l’iPhone in due secondi e il gattino che raffredda le bevande calde. Sono solo alcune delle idee curiose e bizzarre presentate al Ces 2025 di Las Vegas, la più grande fiera mondiale dedicata alla tecnologia e all’elettronica di consumo. Quest’anno, com’era scontato, a dominare è stata l’intelligenza artificiale, integrata in una vasta gamma di dispositivi progettati per trasformare la nostra vita quotidiana. Ma quali sono state le innovazioni più curiose presentate?

Il caricabatterie tostapane

Swippitt vuole ricaricare la batteria del tuo telefono in due secondi. Con un design che ricorda un tostapane elegante, Swippitt è il primo sistema di alimentazione istantanea che mantiene il telefono carico grazie alla sua batteria da 3.500 mAh, mentre lo Swippitt Hub la sostituisce con una nuova in appena 2 secondi. Il prezzo? 450$.

Il motorino elettrico per gli sci

L’azienda svizzera E-Outdoor presenta gli E-Skimo, i primi sci da touring al mondo con assistenza elettrica. Dotati di un motore nel mozzo e una batteria al litio, questi sci aumentano la velocità di salita dell’80% e il dislivello raggiungibile fino a quattro volte, riducendo lo sforzo del 30%. Una volta in vetta, l’assistenza si disattiva rapidamente per una discesa naturale.

Gli E-Skimo, si legge nella presentazione, sono dotati di un sistema intelligente di auto-attivazione, alimentato da sensori avanzati e una piattaforma inerziale a 6 assi. Il sistema attiva intuitivamente i motori durante la salita, offrendoti una spinta nei momenti in cui ne hai più bisogno. In discesa, analizza i dati di accelerazione e pendenza, aiutandoti a perfezionare la tua tecnica per prestazioni al top.

“Stiamo rivoluzionando il modo di sciare collaborando con i migliori marchi di sci al mondo”, spiegano da E-Outdoor. “Ispirandoci alla rivoluzione delle e-bike, abbiamo creato un’esperienza sciistica potenziata. Grazie a questa integrazione strategica, la tecnologia all’avanguardia degli E-Skimo sarà accessibile attraverso i brand che già conosci, offrendo una nuova esperienza”.

Il robot Mirumi

Yukai Engineering ha presentato Mirumi, il suo ultimo robot che si monta su una borsa e muove la testa mentre osserva ciò che lo circonda. L’azienda afferma che Mirumi è stato progettato per ricreare l’esperienza positiva delle persone quando notano un neonato che cerca di interagire con loro. Mirumi muove la testa in diversi modi per esprimere la sua curiosità, timidezza e altre qualità ed emozioni tipiche dei bambini.

Il gattino che raffredda il caffè

Un altro nuovo gadget di Yukai Engineering è il Nékojita FuFu, un piccolo gatto robotico che può essere montato su una tazza o una ciotola e soffia aria a intervalli regolari, simili a quelli umani, per raffreddare caffè o zuppa. Come si legge su TechCrunch, il prodotto è nato dopo che un membro del team ha espresso il desiderio di trovare un modo più semplice per raffreddare il cibo appena preparato per il suo bambino, “poiché farlo manualmente spesso lo lasciava senza fiato”.

Il cucchiaio che cambia i sapori

Una delle attrazioni principali della prima serata del CES 2025 è stato il nuovo cucchiaio di Kirin. Kirin Holdings, un’azienda giapponese nota per la produzione di birra e di altre bevande, ha presentato il suo nuovo cucchiaio elettronico che rende il cibo più saporito. L’azienda afferma che il cucchiaio utilizza una debole corrente elettrica per concentrare le molecole di ioni di sodio nel cibo, aumentando il sapore di umami e di sale nei piatti a basso contenuto di sodio.

Il pc arrotolabile

Alcuni anni fa, Lenovo ha mostrato un concept di laptop con uno schermo in grado di espandersi in una versione molto più ampia. Al CES di quest’anno, quel concept è diventato realtà con il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. “Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC ridefinisce la produttività grazie alla tecnologia del display arrotolabile”, si legge nella nota di Lenovo. “Con la semplice pressione di un tasto o gesti delle mani, lo schermo si espande verticalmente da 14 a 16,7 pollici, offrendo quasi il 50% di spazio in più senza compromettere la portabilità. Ideale per multitasking, editing di documenti, analisi dati o presentazioni, il dispositivo mantiene un profilo sottile di 19,9 mm e pesa solo 1,7 kg, combinando flessibilità e praticità per gli utenti in movimento”.

La cover che distrugge l’iPad quando muori

La custodia Zugu in Case of Death rende inutilizzabile il tuo iPad quando muori, assicurandoti che i tuoi segreti non ti sopravvivano. Come funziona? La cover è collegata a un anello che, indossato dal proprietario dell’iPad, rileverà il battito del cuore. Quando non sentirà più il battito manderà un impulso alla cover che cancellerà tutti i contenuti dal’iPad. Il prezzo? 1.500 euro, iPad compreso.

Il fiore-telecamera

I creatori di Bird Buddy, la popolare mangiatoia smart, hanno presentato una nuova fotocamera in grado di monitorare tutte le attività nel tuo giardino, dal seme che germoglia all’ape che si posa su un fiore. La fotocamera Petal, lanciata con il brand Wonder, è dotata di uno stelo flessibile e una clip universale, che permette di posizionarla facilmente in vari punti del giardino.

Con una risoluzione 4K e 12 megapixel, questa fotocamera sfrutta un sistema AI avanzato per identificare piante e insetti direttamente dall’app dedicata. Inoltre, è possibile interagire con un chatbot AI che fornirà informazioni dettagliate sull’attività che viene rilevata, suggerendo anche azioni utili per favorire la crescita e il benessere del tuo giardino.

