Come il progetto di questi tre giovani imprenditori vuole cambiare il mercato e-commerce

Brandvoice tratto dal numero di gennaio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo, ma per EcoFair rappresenta anche una grande opportunità di trasformare il mercato e-commerce. L’obiettivo del progetto – ideato da tre giovani imprenditori: il cofondatore e amministratore unico, Luigi Francesco Maria D’Alessandro, 19 anni, studente di ingegneria gestionale; l’altro cofondatore, cto e coo, Elio Maria D’Alessandro, 23 anni, ingegnere informatico; il responsabile legale, Paolo Alessio Di Renzo, 22 anni, studente di giurisprudenza – è promuovere la sostenibilità e cambiare il modo di fare acquisti online, rispondendo alla crescente domanda di prodotti ecosostenibili e biologici.

EcoFair è una piattaforma digitale che unisce la vendita di prodotti biologici e sostenibili a un modello di commercio responsabile. Il principale obiettivo è connettere i consumatori consapevoli con fornitori di prodotti eco-friendly, creando uno spazio sicuro e accessibile dove fare acquisti in modo informato. Tuttavia, EcoFair va oltre la semplice vendita di prodotti: si impegna a ridurre l’impatto ambientale lungo l’intera filiera, adottando imballaggi riciclabili e biodegradabili, in linea con le normative ambientali, e promuovendo pratiche responsabili anche nei processi di produzione e spedizione. L’approccio integrato del progetto punta a diminuire l’impatto ecologico dall’inizio alla fine, includendo l’utilizzo di corrieri green che riducono le emissioni di CO2 e collaborando solo con fornitori certificati.

La scelta di dedicarsi a questo settore nasce dalla crescente consapevolezza dei consumatori riguardo alla sostenibilità e all’importanza di fare scelte ecologiche, specialmente in un contesto globale segnato dalla crisi climatica. La domanda di prodotti biologici e sostenibili è in costante aumento, sia per un cambiamento nelle abitudini di consumo che per il crescente supporto delle politiche governative a favore dell’ambiente. EcoFair si distingue dalle piattaforme di commercio elettronico più tradizionali offrendo una selezione di fornitori con certificazioni ambientali, riducendo al minimo l’impatto delle spedizioni e dei trasporti, e garantendo trasparenza nelle politiche aziendali.

Uno degli aspetti chiave di EcoFair è la sua accessibilità. La piattaforma è progettata per essere user-friendly, rendendo facile l’esperienza d’acquisto anche per coloro che non sono esperti nel navigare online. Gli utenti possono esplorare facilmente le varie categorie di prodotti sostenibili senza doversi confrontare con informazioni sovrabbondanti. EcoFair è anche arricchita da una sezione educativa, EcoFairEducational, che fornisce articoli, video e contenuti formativi su temi di sostenibilità. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico riguardo al consumo responsabile e incoraggiare scelte d’acquisto più consapevoli, riducendo l’impatto ecologico di ogni prodotto acquistato.

Oltre a essere un punto di acquisto online, EcoFair è un progetto che abbraccia attivamente la responsabilità sociale. La piattaforma garantisce che i suoi fornitori rispettino condizioni di lavoro eque, promuovendo trasparenza e giustizia sociale. Inoltre, EcoFair collabora con piccole imprese locali e organizzazioni no-profit per sostenere iniziative che promuovano pratiche agricole sostenibili e l’educazione ambientale. Il progetto vuole offrire visibilità ai produttori locali, che spesso sono esclusi dai grandi circuiti di distribuzione, permettendo loro di raggiungere un pubblico più vasto senza affrontare la concorrenza dei colossi del mercato.

EcoFair non si limita a vendere prodotti ecologici, ma propone un’esperienza d’acquisto integrata e completa. La piattaforma raggruppa una vasta gamma di prodotti eco-sostenibili in un unico spazio: dal cibo biologico agli accessori tecnologici, dall’abbigliamento agli utensili da giardinaggio, dalla cosmesi ai cibi per animali. In questo modo EcoFair diventa un punto di riferimento per chi cerca un’ampia selezione di prodotti che rispettano l’ambiente e che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento e consapevole.

L’ambizione di EcoFair si fonda su diversi driver. Da un lato, l’aumento dell’interesse per i temi ambientali ha spinto molti consumatori a cercare alternative più sostenibili. Dall’altro, le politiche governative che incentivano l’adozione di soluzioni ecologiche, insieme all’avanzamento delle tecnologie verdi, hanno reso più facile l’accesso ai prodotti eco-friendly e biologici. Le nuove tecnologie, come i materiali biodegradabili, le energie rinnovabili e i metodi di produzione a basso impatto, stanno favorendo la crescita del mercato sostenibile e aumentando l’accessibilità dei prodotti ecologici.

Il target di EcoFair è costituito da consumatori informati sulle problematiche ambientali che cercano prodotti rispettosi di elevati standard ecologici. Questi utenti sono principalmente giovani, preferiscono fare acquisti online e sono molto sensibili all’impatto delle loro scelte di consumo sull’ambiente. EcoFair risponde a questa domanda, offrendo una piattaforma che consente di fare acquisti responsabili senza compromettere la qualità e la convenienza. L’idea è di creare un marketplace che soddisfi le esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e alla qualità dei prodotti.

Con uno sguardo al futuro, EcoFair punta a diventare il principale punto di riferimento per l’e-commerce di prodotti eco-sostenibili e biologici, offrendo una soluzione trasparente, responsabile e semplice sia per i consumatori che per i fornitori. L’approccio che unisce innovazione, sostenibilità ed etica mira non solo a soddisfare la crescente domanda di prodotti eco-friendly, ma anche a promuovere un cambiamento nei comportamenti di consumo e a creare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.

