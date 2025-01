Cos’è Stargate, il progetto da 500 miliardi di dollari che divide Trump e Musk

Donald Trump ha presentato Project Stargate , un’iniziativa colossale che punta a rivoluzionare il panorama tecnologico globale. Il progetto coinvolgee il fondo emiratino, con un impegno economico straordinario: 500 miliardi di dollari, destinati a creare un’infrastruttura senza precedenti per la creazione di data center e infrastrutture di calcolo avanzate, necessarie a garantire la leadership americana nell’intelligenza artificiale. L’obiettivo? Garantire la supremazia americana nel settore e rilanciare l’occupazione, con la promessa di. Elon Musk però non sembra convinto del progetto e ha criticato apertamente Donald Trump per questo annuncio.