Come la proptech Rexer vuole ridefinire il mercato immobiliare italiano

Rexer è un’agenzia immobiliare di nuova generazione, nata nel 2024 grazie alla partnership tra Intesa Sanpaolo, Bper Banca e Homepal. Questo progetto si distingue per il suo modello ibrido, che combina l’innovazione tecnologica con il supporto umano, operando sia attraverso una piattaforma digitale sia con una rete di 14 agenzie fisiche in città strategiche come Milano, Roma, Torino, Firenze e Venezia. Alla guida di Rexer c’è Andrea Lacalamita, che unisce un’esperienza ventennale nel settore finanziario e immobiliare con una visione orientata all’innovazione.

Con oltre 1.000 transazioni concluse nel 2024 e una rete di 130 professionisti, Rexer mira a ridefinire il mercato immobiliare italiano, puntando anche su tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e i big data. Lacalamita riflette inoltre sui trend del proptech e sulle sfide che l’Italia deve affrontare per colmare il divario con altri Paesi, sottolineando l’importanza di innovazione, trasparenza e formazione professionale.

Che cos’è Rexer?

Rexer è agenzia immobiliare di nuova generazione, che combina la tecnologia con il fattore umano. Nata nel 2024 dalla partnership tra Intesa Sanpaolo, Bper Banca e Homepal, Rexer supporta le compravendite immobiliari integrando l’approccio tradizionale con quello digitale. Operiamo in tutta Italia con 14 agenzie fisiche in città strategiche come Milano, Roma, Torino e Firenze, Venezia, ma siamo anche una piattaforma Proptech aperta a nuovi partner che sfrutta la tecnologia per garantire ai nostri clienti un’esperienza di vendita eccellente. Il nostro modello è sia B2C che B2B, grazie alla collaborazione con partner bancari e industriali.

Qual è stato il suo percorso professionale fino alla guida di Rexer?

Ho maturato la mia esperienza tra il settore finanziario e l’innovazione tecnologica. Dopo aver lavorato con realtà come Banca Mediolanum e Unicredit, ho fondato Homepal nel 2016, portando l’innovazione digitale nel settore immobiliare. La fusione con Intesa Sanpaolo Casa e gli investimenti di Intesa Sanpaolo e Bper Banca sono stati fondamentali per dare vita a Rexer e ampliare il nostro impatto sull’intero mercato italiano.

Ci fornisce qualche dato su Rexer?

Rexer è una realtà già solida e in continua crescita. Nel 2024 abbiamo concluso circa 1.000 transazioni immobiliari, un risultato che conferma la validità del nostro modello. Siamo presenti in 11 città italiane strategiche come Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna e Venezia con 14 agenzie fisiche operative e una rete di 75 agenti immobiliari sul territorio e 16 da remoto. Complessivamente, contiamo su un team di 130 persone tra dipendenti e collaboratori. Guardando al futuro, puntiamo ad espanderci ulteriormente, attraverso nuovi partner, lo sviluppo del servizio da remoto e con l’apertura di altre agenzie in città con ottimo potenziale del mercato immobiliare.

Perché due istituti bancari hanno deciso di investire in Homepal?

Intesa Sanpaolo ha individuato in Homepal il partner ideale per completare la propria strategia immobiliare, puntando su un modello che coniuga tradizione e innovazione tecnologica. BPER Banca, invece, era già socio di Homepal con una piccola partecipazione e ha deciso di rafforzare il proprio impegno, condividendo la visione di un progetto che potesse integrare le migliori competenze fisiche e digitali per creare un nuovo standard nel settore immobiliare.

Quali saranno i trend del proptech per il 2025?

Il futuro del proptech sarà segnato dall’uso sistematico di tecnologie come l’IA, il machine learning, i big data e la realtà aumentata. Tuttavia, l’interazione umana continuerà a giocare un ruolo chiave nel settore. Non basta la tecnologia: le persone vogliono comprensione, empatia e un supporto reale durante una compravendita. La tecnologia è un potente strumento abilitante, ma sarà sempre il fattore umano a fare la differenza.

A che punto siamo in Italia nel settore e cosa possiamo fare per colmare il gap con altri Paesi?

L’Italia è ancora in una fase di trasformazione nel settore immobiliare, ma ci sono grandi margini di crescita. Per colmare il gap con altri Paesi, dobbiamo puntare sull’innovazione e sulla trasparenza, facendo percepire al cliente il valore aggiunto di concludere una transazione senza soprese, con valori corretti e servizio eccellente. L’adozione di tecnologie integrate e il miglioramento della professionalità degli agenti sono essenziali per garantire un’esperienza piacevole ai clienti. Rexer si impegna a essere un esempio in questa direzione.

