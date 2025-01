Airbnb avrà un impatto economico di 154 milioni di euro durante le Olimpiadi di Milano Cortina

I soggiorni su Airbnb durante i Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 dovrebbero generare un impatto economico di 154 milioni di euro. A dirlo è una ricerca di Deloitte, presentata a un anno dalla cerimonia d’apertura.

Lo studio calcola che nei giorni dei Giochi (6-22 febbraio 2026) dovrebbero arrivare in Italia due milioni di persone da tutto il mondo e che, in assenza di servizi come Airbnb, nei luoghi delle gare mancherebbero 52mila posti letto al giorno. In media gli host di Airbnb guadagneranno 2.400 euro durante i Giochi, mentre gli ospiti spenderanno 150 euro al giorno, di cui la metà per cibo e bevande e quasi un terzo per shopping e intrattenimento.

Un’Olimpiade diffusa

Secondo la ricerca, gli alloggi Airbnb dovrebbero facilitare i pernottamenti nelle vicinanze dei siti di gara. L’offerta, inoltre, è meno concentrata nelle località turistiche più note rispetto a quella degli hotel, e dunque potrebbe permettere di trovare alloggio anche in paesi di montagna con meno strutture ricettive. Deloitte stima che il bacino potenziale di posti letto disponibili su Airbnb in questi territori sia di 70mila unità.

“Milano Cortina 2026 è stata pensata per essere l’edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi più diffusa di sempre e includerà località di montagna dove l’offerta alberghiera è limitata o inesistente”, ha detto Emmanuel Marill, regional director di Airbnb. “Airbnb potrà quindi rivelarsi una risorsa per i visitatori che vorranno soggiornare vicino alle competizioni sportive e per famiglie, imprese e comunità locali che solitamente non beneficiano di una forte domanda turistica, ma potranno invece contare su un reddito extra”.

Le gare si svolgeranno tra Lombardia (Milano per l’hockey su ghiaccio, Assago per pattinaggio di figura e short track, Rho per hockey su ghiaccio e pattinaggio di velocità, Bormio per sci alpino maschile e sci alpinismo, Livigno per freestyle e snowboard), Veneto (Cortina per bob, slittino, skeleton, sci alpino femminile e curling) e Trentino-Alto Adige (Predazzo per combinata nordica e salto con gli sci, Tesero per combinata nordica e sci di fondo, Rasun-Anterselva per il biathlon).

L’impatto a lungo termine

Deloitte ha calcolato che i Giochi creeranno anche una domanda turistica duratura nelle località coinvolte. Nei 18 mesi successivi alle Olimpiadi e Paralimpiadi, l’impatto economico totale sarà tra i 140 e i 160 milioni di euro. I soggiorni legati ai Giochi genereranno inoltre più di 33 milioni di euro di imposte e tasse.

