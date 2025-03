8 esperienze di lusso da fare a Muscat, in Oman

Negli ultimi anni, l’Oman ha vissuto una crescita significativa nel settore turistico, affermandosi come una delle destinazioni più affascinanti e raffinate del Medio Oriente. Con paesaggi che spaziano dal deserto dorato alle coste mozzafiato dell’Oceano Indiano, il Sultanato ha investito in infrastrutture di alto livello, attirando viaggiatori in cerca di esperienze autentiche e di lusso, senza però perdere la sua anima autentica e la proprio cultura, molto più peercepibile qui che in altri paesi del Golfo.

La capitale, Muscat, incarna perfettamente questa trasformazione: pur mantenendo il suo fascino tradizionale, la città ospita oggi hotel esclusivi, ristoranti gourmet e servizi di eccellenza che la rendono un punto di riferimento per chi desidera un soggiorno all’insegna del comfort e del benessere. Ecco otto esperienze imperdibili per vivere Muscat nel massimo del lusso.

1. Bere un drink al tramonto al Siddharta Lounge

Situato su una terrazza panoramica, il Siddharta Lounge è il luogo ideale per concludere la giornata con un cocktail raffinato e una vista impareggiabile sul Golfo dell’Oman. L’atmosfera elegante e il design moderno si fondono con il paesaggio marino, creando un’esperienza unica. Qui si viene per provare i cocktail creati dal barmanager Abhijit, che mischiano classici della miscelazione ad ingredienti locali, come nel Habibi Spritz (aperol, sake, lychee, e vino spumante), ma anche dalle influenze asiatiche come il Shit-ake happens (shitaake whiskey, cocoa & raspberry, salted caramel, lemon). notevolissima la proposta fusion internazionale firmata del resident chef Alexandros Chrysafoudis che unisce sapori mediterranei e medio orientali senza mai scivolare nel banale.

2. Passare una giornata alla Guerlain Spa

Immersa nel cuore del nuovissimo lussuoso St. Regis, la Guerlain Spa rappresenta un’oasi di benessere in cui lasciarsi coccolare da trattamenti esclusivi. Dai massaggi personalizzati agli impacchi rigeneranti, ogni rituale è studiato per garantire un completo relax. I prodotti utilizzati, firmati dalla storica maison francese, combinano innovazione e ingredienti naturali per risultati di alto livello. La spa dispone inoltre di un’area relax con hammam, sauna e piscine, perfette per prolungare l’esperienza di benessere.

3. Il Rituale del sabrage al cocktail bar The Stage

Se vi trovate al St. Regis di Muscat, non perdete l’occasione di assistere al rituale del sabrage che si ripete ogni sera al tramonto presso The Stage, uno dei cocktail bar più sofisticati della città. Questa cerimonia, che celebra l’arte di aprire una bottiglia di champagne con una sciabola, affonda le sue radici nelle campagne militari di. Oggi, questo gesto simbolico è entrato a far parte degli esclusivi Rituali serali del St. Regis, rendendo omaggio a una tradizione di eleganza e celebrazione. Un altro rituale iconico del St. Regis è quello legato al Bloody Mary. Nel 1934, presso il King Cole Bar del The St. Regis New York, nacque quello che oggi è uno dei cocktail più famosi al mondo, e a distanza di oltre ottant’anni, il Bloody Mary continua a essere il cocktail distintivo del St. Regis, con ogni hotel della catena che propone una versione personalizzata ispirata alla destinazione in cui si trova. A Muscat, questa reinterpretazione locale esalta si ispira alla limpidezza delle acque dei celebri Wadi omaniti, e utilizza ingredienti locali come la barbabietola

4. Nuotare nell’infinity pool del W Muscat

L’iconico W Muscat ospita una delle piscine più spettacolari della città: un’infinity pool che si affaccia direttamente sull’oceano, offrendo una vista mozzafiato. Trascorrere un pomeriggio qui significa rilassarsi tra comfort esclusivi, con un servizio attento e una selezione di drink rinfrescanti serviti direttamente a bordo piscina. L’atmosfera vivace, tipica del brand W, si combina con il lusso di un hotel di fascia alta, rendendo questa esperienza imperdibile.

5. Cenare con i piedi nella sabbia al ristorante Zorba

Uno dei pochi ristoranti situato direttamente sulla spiaggia, il ristorante Zorba regala un’esperienza gastronomica rilassante in un’atmosfera intima. La cucina mediterranea è il cuore pulsante del menu, con piatti preparati con ingredienti freschi e locali. Il suono delle onde e la luce soffusa delle lanterne contribuiscono a creare un ambiente romantico e suggestivo, ideale per una cena speciale sul mare.

6. Noleggiare una barca privata e fare immersioni a Daymaniyat Island

Le isole Daymaniyat sono un vero paradiso naturale, caratterizzato da acque cristalline e una straordinaria biodiversità marina. Noleggiare una barca privata consente di esplorare questo angolo incontaminato in totale esclusività, con la possibilità di fare snorkeling o immersioni tra coralli colorati e tartarughe marine. Lontane dal turismo di massa, queste isole offrono un’esperienza autentica, dove il contatto con la natura è protagonista assoluto.

7. Cenare con la cucina italiana di Roberto’s

Per chi desidera ritrovare i sapori dell’Italia anche a Muscat, Roberto’s è la scelta perfetta. Questo ristorante di alto livello, guidato da Fabio Marzano, propone un menu raffinato che propone piatti della cucina della Penisola arricchito da ingredienti di qualità come il pesce freschissimo locale e d’importazione, da scegliere direttamente dal banco. Consigliato dia rrivare prima per godersi un aperitivo al bar La Scala, e di trattenersi dopo per assaggiare il gelato al pistacchio di Bronte condito al moento con olio extravergine d’oliva proveniente direttamente dalla Puglia

8. Guidare una supercar da Muscat a Nizwa

L’Oman è noto per le sue strade panoramiche, incastonate tra le montagne che spiccano come scogli accuminati nel cielo azzurrissimo. Noleggiare una supercar e percorrere il tragitto che collega Muscat a Nizwa permette di vivere un’esperienza unica tra curve sinuose e paesaggi spettacolari. Il viaggio attraversa montagne e tratti desertici, offrendo panorami mozzafiato e la possibilità di esplorare una delle città più affascinanti del Sultanato, famosa per il suo souq e il suggestivo forte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .