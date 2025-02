Fincantieri, maxi ordine da 9 miliardi da Norwegian Cruise Line Holding per quattro navi da crociera

Fincantieri ha chiuso una commessa miliardaria per la costruzione di quattro nuove navi da crociera. Il gruppo guidato da Pierroberto Folgiero aveva firmato una lettera di intenti con l’azienda di crocieristica Norwegian Cruise Line Holdings lo scorso 9 aprile. L’0rdine, stando a quanto riportano diverse testate, tra cui Il Sole 24 Ore, vale 9 miliardi di euro.

Come saranno le navi

Le navi saranno le più grandi mai realizzate per Norwegian Cruise Line Holdings. Avranno una stazza lorda di circa 226mila tonnellate e saranno costruite nello stabilimento di Monfalcone con la prima unità in consegna nel 2030 e le altre a seguire nel 2032, 2034 e 2036. Con oltre 5.100 posti letto, le navi potranno ospitare oltre 8.300 persone, personale incluso.

Come si legge nella nota stampa, queste navi sono progettate per offrire il massimo in termini di comfort e tecnologia e garantiscono un’esperienza a bordo moderna, integrando soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza energetica.

Le altre navi di Fincantieri per Norwegian Cruise Line Holdings

Fincantieri ha già realizzato due navi per Norwegian Cruise Line Holdings, Norwegian Prima e Norwegian Viva, mentre Norwegian Aqua, prima unità della classe Prima Plus, sarà consegnata nei prossimi mesi. A queste si aggiungono altre tre unità in diverse fasi di progettazione e costruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .