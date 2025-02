Tim vola in Borsa sull’ipotesi di una fusione con Iliad: ci sarebbe già stato l’incontro con il governo

Un’altra fusione è pronta a sconvolgere le dinamiche nazionali del settore delle telecomunicazioni. In particolare, stiamo parlando della possibile unione di due più grandi operatori del nostro mercato: Tim e Iliad. Operazione già a conoscenza del governo guidato dalla premier Giorgia Meloni e che sta mettendo le ali al titolo Tim. A Piazza Affari, infatti, le azioni della società stanno crescendo di quasi il 7 per cento, guadagnandosi la maglia rosa del nostro Ftse Mib. Indice che, al momento, si trova in terreno leggermente negativo, soprattutto a causa della performance negativa di Bper (8,3%), che ieri sera ha annunciato di aver lanciato un ops su Banca Popolare di Sondrio.

Tim e Iliad: i dettagli della possibile fusione

Rilanciata questa mattina da Reuters e confermata da fonti Iliad a Forbes Italia, il gruppo francese ha avviato in settimana le trattive per fondere la sua unità italiana con Tim. Tant’è che nei giorni scorsi avrebbe già incontrato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e altri funzionari del governo italiano. Step decisivo considerando che l’esecutivo potrebbe avvalersi dello strumento del golden power, dato il ruolo di Tim per il nostro paese. In questa direzione, il ceo di Iliad, Thomas Reynaud, avrebbe fornito all’esecutivo sia garanzie strutturali e occupazionali, sia delle numeriche rivelanti guardando alla possibilità di ridurre da quattro a tre il numero degli operatori sul mercato nazionale. Attenzione però. Iliad infatti non sarebbe l’unica a essere interessata a Tim. Da alcuni mesi, anche il fondo di private equity Cvc starebbe lavorando sullo stesso dossier.

Il ruolo di Vivendi

Oltre all’avallo del governo (secondo maggior azionista di Tim tramite Cdp con una quota vicina al 10%), la fusione dovrebbe ricevere anche il benestare di un altro gruppo francese. Stiamo parlando di Vivendi, maggior azionista della società con una quota pari a circa il 24%.

