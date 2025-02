Musk offre 97 miliardi per OpenAI. La replica di Altman: “No grazie, se vuoi compro io X”

97,4 miliardi di dollari. Questa la cifra offerta da Elon Musk e da un gruppo di investitori per acquistare OpenAI, società dietro ChatGpt. “No grazie, se vuoi possiamo comprare noi Twitter per 9,74 miliardi”, ha ribattuto Altman ironizzando sulla perdita di valore subita dal social. Il tweet allude ai problemi che sta attraversando X dopo l’acquisto da parte di Musk.

LEGGI ANCHE: X ora vale “solo” 9,4 miliardi di dollari: il 79% in meno da quando è di Musk

L’offerta di Musk

X è stata acquistata da Musk per 44 miliardi di dollari. Il valore del social è diminuito mese dopo mese, da quando il miliardario ci ha messo le mani. A fine dicembre l’azienda valeva il 71,5 in meno del valore d’acquisito, circa 13 miliardi, secondo una stima di Fidelity. Oggi varrebbe 9,4 miliardi di dollari, proprio la cifra offerta da Altman.

La notizia è stata data dal Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, l’avvocato di Musk, Marc Toberoff, ha dichiarato di aver presentato lunedì al consiglio di amministrazione di OpenAI un’offerta per tutti i beni dell’organizzazione non profit. “È ora che OpenAI torni a essere la forza open-source e orientata alla sicurezza che era un tempo”, ha dichiarato Musk in una dichiarazione fornita da Toberoff. “Ci assicureremo che ciò accada”.

Il contesto

L’offerta sarebbe giunta in un momento cruciale, a ridosso della volontà di Altman di trasformare OpenAI in una società a scopo di lucro, modificando così la natura iniziale del progetto, al quale aveva contribuito anche Musk. Inoltre, Donald Trump ha appoggiato Stargate, iniziativa lanciata da Altman, che punta a rivoluzionare il panorama tecnologico globale e che coinvolge OpenAI, Oracle, Softbank. L’iniziativa prevede un investimento di 500 miliardi di dollari, destinati a creare un’infrastruttura senza precedenti per la creazione di data center e infrastrutture di calcolo avanzate, necessarie a garantire la leadership americana nell’intelligenza artificiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .