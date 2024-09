X ora vale “solo” 9,4 miliardi di dollari: il 79% in meno da quando è di Musk

Acquistata per 44 miliardi di dollari, oggi, secondo le stime di un investitore, ne varrebbe 9,4 miliardi. Stiamo parlando di X, l’ex Twitter, rilevato da Elon Musk nel 2022. La stima al ribasso è stata fatta da Fidelity, fondo che ha investito 19,66 milioni di dollari in X tramite il Blue Chip Fund. Secondo i dati riportati da TechCrunch, Fidelity ora valuta la sua partecipazione in X in circa 4,19 milioni di dollari. Alla fine di agosto, la partecipazione in X di Fidelity vale quindi il 78,7% in meno dell’investimento originario.

Da quando Musk ha acquisito Twitter il valore del social è diminuito mese dopo mese. A fine luglio, Fidelity aveva valutato le sue azioni in X a circa 5,5 milioni di dollari. Solo a fine dicembre, sempre secondo i documenti diffusi da Fidelity, l’azienda valeva il 71,5% in meno del valore d’acquisto, ovvero circa 13 miliardi di dollari.

Musk in ottica elezioni

Oltre alla questione di X in Brasile, Musk è coinvolto direttamente anche nelle elezioni presidenziali americane. Qualche settimana il candidato repubblicano Donald Trump ha dichiarato alla Reuters che, se venisse eletto, offrirebbe a Musk una posizione di gabinetto o un ruolo di consulenza alla Casa Bianca, a patto che il miliardario “sia disposto a farlo”. I commenti sono arrivati dopo che Musk ha intervistato Trump sulla sua piattaforma X, precedentemente nota come Twitter. Durante il colloquio, l’ex presidente ha elogiato i veicoli prodotti dall’imprenditore, affermando che anche se non tutti dovrebbero avere un’auto elettrica, rappresentano un “ottimo prodotto”. Musk aveva detto di preferire il presidente Joe Biden alle elezioni del 2020, come ha riportato il Washington Post, ma ha appoggiato Trump poco dopo l’attentato alla sua vita, affermando in un post su X: “Appoggio pienamente il presidente e spero in una sua rapida guarigione”.

Il “Robotaxi Day”

Originariamente programmato per agosto, il robotaxi day di Tesla del 10 ottobre dovrebbe mostrare la sua ultima tecnologia Full Self-Driving e il “cybercab”, un taxi senza conducente dotato del controverso programma di guida autonoma di Tesla. L’evento si terrà presso i Warner Bros. Studios di Burbank, in California.

Il patrimonio

Il patrimonio di Elon Musk – stimato al 30 settembre 2024 – è di 269,8 miliardi di dollari. Il ceo di Tesla è attualmente l’uomo più ricco al mondo.

