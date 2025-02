Nissan vola in Borsa sulle voci di un possibile investimento di Tesla

Le azioni Nissan Motor sono salite nella seduta di venerdì dopo che è emerso un report secondo cui un gruppo giapponese, che include l’ex primo ministro del paese, ha preparato un piano per cercare l’investimento di Tesla nella società. Il tutto a pochi giorni dal fallimento dei colloqui di fusione della casa automobilistica in difficoltà con la rivale Honda.

Fatti principali

Secondo il Financial Times, che per primo ha riportato la questione citando fonti anonime, l’ex membro del consiglio di amministrazione di Tesla Hiro Mizuno sta guidando il piano, con il sostegno dell’ex primo ministro giapponese Yoshihide Suga.

Il rapporto ha aggiunto che diversi membri del cda di Nissan sono a conoscenza del piano. Tuttavia, la società non ha ancora commentato ufficialmente la questione.

Il gruppo spera di portare Tesla a bordo come investitore strategico in Nissan, poiché ritiene che la società guidata da Elon Musk voglia acquisire gli stabilimenti di produzione della casa automobilistica giapponese in difficoltà negli Stati Uniti.

Oggi i mercati asiatici hanno reagito positivamente al rapporto, con le azioni della società quotate a Tokyo in aumento di oltre il 12% prima di chiudere a $ 3,05 (459 JPY), quasi il 9,5% in più.

Secondo il rapporto in mano all’FT, il gruppo spera di portare a bordo un “consorzio di investitori” guidato da Tesla, con il fornitore di Apple Foxconn come investitore di minoranza.

Cosa ha detto Musk del report?

Rispondendo a un post su X, che citava il rapporto del FT e menzionava che Tesla potrebbe essere interessata alle fabbriche Nissan, Musk ha scritto che la fabbrica Tesla “È il prodotto” e ha aggiunto “La linea di produzione di Cybercab non ha eguali nel settore automobilistico”. Non è chiaro se questo significhi che Musk si oppone a un simile accordo o se stia suggerendo che le fabbriche statunitensi della Nissan potrebbero non essere sufficienti ad attirare il suo interesse.

Cosa è successo alla fusione Nissan-Honda

La scorsa settimana, Nissan e la rivale Honda hanno dichiarato di aver interrotto i colloqui su una fusione annunciata a dicembre. Un punto critico che ha impedito alla fusione di andare avanti è stato un disaccordo tra le due società sulla struttura dell’accordo. Honda voleva modificare il piano originale, che mirava a riunire entrambe le case automobilistiche in una holding congiunta, e invece portare Nissan a bordo come sua sussidiaria “attraverso un accordo di scambio di azioni”.

Cosa sappiamo sull’interesse di Foxconn per Nissan

Foxconn, un fornitore chiave per Apple, ha espresso interesse nell’acquisire una quota della Nissan come parte della sua più ampia spinta a crescere nel mercato dei veicoli elettrici. All’inizio di questo mese, il presidente dell’azienda Young Liu ha detto ai giornalisti che Foxconn è aperta all’acquisto della quota della casa automobilistica francese Renault in Nissan. Liu, tuttavia, ha osservato che l’obiettivo principale dell’azienda è la “cooperazione” con la casa automobilistica giapponese e non “l’acquisizione”. Secondo il rapporto del FT, l’apertura verso Tesla è in parte motivata dalle preoccupazioni circa l’acquisizione di Nissan da parte di un’azienda con sede in un paese straniero ostile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .