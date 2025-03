Forbes 100 Iconic Wineries: l’evento dedicato alle aziende vitivinicole italiane

Forbes 100 Iconic Wineries in collaborazione con Mercuri Wine Club è l’evento che celebra le più iconiche cantine ed aziende vitivinicole italiane, un progetto annunciato all’edizione 2024 del Vinitaly a Verona e coordinato da Cristina Mercuri, Wine educator e candidata Master of Wine, massimo riconoscimento enoico.

Martedì 18 marzo a partire dalle 15:00 nella cornice dell’Hotel Principe di Savoia di Milano e la conduzione di Giulia Piscina, giornalista di Forbes, si sono tenute le premiazioni delle 100 realtà del panorama enologico italiano che si sono distinte per per il loro impegno in sostenibilità ambientale, sociale e brand reputation. Ad aprire i lavori la voce di Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia, che ha rimarcato la volontà di sostenere il settore vitivinicolo in quanto eccellenza del Made in Italy. “Le recenti tensioni internazionali non possono e non devono impattare sul vostro lavoro” ha aggiunto, confermando l’impegno di Forbes Italia nel dare supporto alle aziende italiane.

Nel pomeriggio dedicato ai riconoscimenti dei grandi nomi del vino, sono stati preziosi i momenti di Networking con aziende che si impegnano nella stessa direzione del settore enologico, come Miomojo, brand italiano cruelty-free, certificato B corp, che realizza borse con materiali riciclati e scarti di produzione. “Impegnandoci insieme possiamo disegnare un nuovo futuro, noi abbiamo gli strumenti per creare qualcosa di grande con le vostre realtà” lo ha dimostrato la ceo Claudia Pievani portando sul palco una pochette creata con scarti di uva.

La curatrice Cristina Mercuri ha consegnato il premio alle 100 Iconic Wineries, tra le quali spiccano dieci categorie speciali, “per sottolineare le eccellenze che stanno ridefinendo il mondo del vino”.

