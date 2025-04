Forbes Italia Best Under 40: i giovani talenti del vino premiati al Vinitaly

Forbes Italia, in collaborazione con Ismea, ha lanciato Best Under 40. L’evento ha visto la premiazione dei migliori giovani talenti del mondo del vino che si sono distinti per qualità, impegno e capacità innovativa nel settore vitivinicolo italiano. La premiazione si è svolta durante il Vinitaly, la più importante fiera del vino in Italia, confermando l’attenzione crescente verso le nuove generazioni che stanno contribuendo concretamente all’evoluzione del comparto.

Eccellenza al centro