Explora Journeys al Porto d’Ercole per il Gran Premio di Formula 1 di Monaco

Articolo tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Di Ettore Mieli

A maggio 2025 l’attesa per il Gran Premio di Formula 1 di Monaco sarà ancora più speciale grazie alla presenza di Explora II, l’ultima nata della flotta di Explora Journeys. La nave da crociera di lusso attraccherà nel Porto d’Ercole, offrendo ai suoi ospiti un punto di vista privilegiato sul circuito più iconico del mondo.

L’unica nave nel porto di Monaco

Explora II sarà l’unica nave a poter ormeggiare nel porto di Monaco durante il weekend di gara, trasformandosi in una residenza esclusiva per gli appassionati di motori e lusso. Concepite per evocare la sensazione di trovarsi a bordo di uno yacht privato, le sue suite offrono ambienti eleganti e tutti i comfort.

Gli ospiti potranno scegliere tra due tipologie di alloggio: le suite Monaco City View, affacciate sullo skyline del Principato, permettono di vivere appieno l’atmosfera frenetica del weekend, mentre le Monaco Ocean View offrono una vista aperta sull’oceano, coniugando l’adrenalina della corsa con la tranquillità di un rifugio esclusivo sul mare. Ogni sistemazione è dotata di terrazza privata con zona dining, cabina armadio, zona vanity e ampie vetrate panoramiche, pensate per esaltare la luce naturale e il design raffinato degli interni.

L’esperienza

Ma l’esperienza a bordo di Explora II non si esaurisce con l’eleganza delle sue cabine. Gli ospiti avranno a disposizione 11 ristoranti d’eccellenza, con un’offerta gastronomica sofisticata accompagnata da un servizio di bevande premium illimitato. La connettività sarà garantita dal wi-fi ad alta velocità tramite Starlink, assicurando agli ospiti la possibilità di restare sempre aggiornati e condividere i momenti più emozionanti del Gran Premio.

L’intrattenimento a bordo sarà studiato per arricchire il soggiorno con eventi esclusivi e spettacoli di alto livello, mentre le strutture dedicate al benessere, ispirate all’oceano, offriranno momenti di relax anche durante l’agitazione del fine settimana di gara.

Explora II non è soltanto una nave, ma una dimensione parallela di lusso e adrenalina, un’esperienza che permette di vivere il Gran Premio di Monaco in modo inedito. Grazie alla sua posizione privilegiata e ai servizi di altissimo livello, questa crociera diventa un punto di riferimento per chi desidera assistere a uno degli eventi più prestigiosi del mondo dello sport senza rinunciare all’eleganza e al comfort di un ambiente esclusivo. Un’occasione per un fine settimana che unisce la passione per la Formula 1 al piacere di un’ospitalità raffinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .