La videointervista di Matteo Artero, Managing Director at Soly Italy:

🧑‍💼 Chi è Matteo Artero

è il Country Manager di Soly per l’Italia e il Sud Europa. Dopo un inizio “da Excel” nel 2024 con una squadra di 5 persone, ha guidato la crescita di Soly fino a oltre 20 collaboratori, trasformando l’azienda da startup a scale-up. Ex Amazon, con un mindset orientato all’empatia, alla leadership condivisa e alla sostenibilità, oggi è una delle voci più interessanti nel settore dell’energia rinnovabile. La sua forza? Il perché prima del come, e un team che si fida di lui.

🔑 Le sue pillole

🚀 Da 5 a 20 in un anno. Non numeri, persone. Matteo Artero ha trasformato Soly Italia da foglio Excel a realtà in espansione. Leadership empatica, crescita costante e focus sul cliente.

✨ Le sue 3 pillole di leadership:

🔍 Insegui il perché 🔄 Tanti piani B, sempre pronti 🤝 Costruisci fiducia nel team

📚 I suoi mantra: 📖 Shoe Dog è la bibbia per chi sogna in grande.

💬 “L’85% delle preoccupazioni? Non si avverano mai.”

👣 Ispirarsi a sé stessi… tra 10 anni.

💡 Sostenibilità e AI? Non trend, ma necessità. Soly non installa solo pannelli: costruisce piattaforme integrate di energia + servizi + risparmio CO₂.

🧠 Superpotere da leader? Credibilità. Guadagnata con l’ascolto, non con la voce alta.

📲 Matteo oggi è… LinkedIn addicted, Gmail dipendente, Slack evangelist.

E crede negli influencer, “perché legittimano il brand”.

