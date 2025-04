Elettrificazione e sostenibilità: così Iberdrola punta sull’Italia con 150 progetti

Contenuto tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Da oltre 20 anni Iberdrola investe in elettrificazione e rinnovabili, anticipando il mercato e affrontando sfide tecnologiche e normative. Oggi è impegnata nello sviluppo di progetti innovativi, con un focus strategico sull’Italia per sostenere imprese e comunità nella decarbonizzazione. Ne parla Valerio Faccenda, country manager Italia.

L’azienda ha puntato sull’elettrificazione e sulle rinnovabili molto prima di altri. Quali sfide avete affrontato in questo percorso?

Anticipare il mercato è stata la principale sfida. Mentre molti operatori hanno compreso solo di recente l’importanza della transizione energetica, Iberdrola ha iniziato già nei primi anni 2000. Abbiamo affrontato difficoltà normative, tecnologiche e infrastrutturali, ma, grazie a una strategia lungimirante, oggi siamo leader globali. Tuttavia, è essenziale continuare a investire in reti rinnovabili e sistemi di stoccaggio per garantire autonomia e sicurezza energetica in Europa.

Qual è il ruolo del nostro Paese nella vostra strategia globale?

L’Italia è un mercato strategico per Iberdrola. Stiamo sviluppando circa 150 progetti per un totale di 6,7 GW e vogliamo raggiungere 400 MW di capacità installata entro il 2025. L’obiettivo è rafforzare la produzione di energia rinnovabile su larga scala e supportare la decarbonizzazione delle industrie, contribuendo alla transizione energetica del Paese.

In che modo Iberdrola supporta le aziende italiane nella transizione energetica?

Attraverso i corporate power purchase agreements (cppas), accordi a lungo termine che consentono alle imprese di acquistare energia rinnovabile a un prezzo fisso. Questo approccio garantisce stabilità nei costi, proteggendo dalle fluttuazioni del mercato energetico, spesso influenzato da fattori geopolitici ed economici. In questo modo supportiamo la sostenibilità ambientale e miglioriamo la competitività economica delle aziende.

Quali sono i benefici concreti per le aziende che scelgono l’energia rinnovabile?

Oltre alla riduzione dell’impronta ambientale, le aziende possono pianificare con maggiore certezza le strategie finanziarie, evitando i rischi legati alle oscillazioni dei prezzi energetici. Inoltre l’impegno nella sostenibilità migliora la reputazione aziendale, attrattiva per consumatori e investitori sempre più sensibili alle tematiche ambientali.

Energia rinnovabile e territorio: quali vantaggi per le comunità locali?

Per Iberdrola lo sviluppo delle rinnovabili deve creare valore non solo dal punto di vista energetico, ma anche da quelli sociale ed economico. Con il programma Pianeta Iberdrola promuoviamo iniziative che integrano produzione di energia pulita, tutela della biodiversità e crescita locale. La collaborazione tra imprese, istituzioni e cittadini è fondamentale per garantire una transizione giusta e accessibile a tutti.

Quali tecnologie guideranno il futuro della transizione energetica?

Il settore sta vivendo un’evoluzione rapida e innovativa, con un focus su energia solare, eolica, reti intelligenti, sistemi di accumulo e idrogeno verde. Iberdrola è in prima linea su questi fronti e continua a investire per accelerare la transizione verso la sostenibilità. Le batterie stanno rivoluzionando il settore per garantire stabilità e sicurezza energetica, mentre l’innovazione tecnologica sarà fondamentale per affrontare le sfide future con soluzioni efficaci e sostenibili.

