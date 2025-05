Come Steel è riuscita a imporsi nel mercato siderurgico italiano ed europeo

Contenuto tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Fondata nel 1995 da Stefano e Marco Gatti, Steel quest’anno festeggerà il 30esimo anniversario, dopo essere riuscita a imporsi in breve sul mercato fino a diventare un punto di riferimento nel settore siderurgico italiano ed europeo, consolidando la sua posizione grazie all’eccellenza della materia prima utilizzata e al know-how derivante dagli oltre 40 anni di esperienza dei fondatori nel settore.

Steel è nata per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, proponendo soluzioni di alta qualità per l’industria meccanica, automobilistica, energetica e delle infrastrutture. La scelta di stabilire la sede a Sarmato, un comune della provincia di Piacenza, è legata alla posizione strategica della zona, ben collegata con le principali arterie di trasporto e con i porti di Genova e Ravenna, due dei più importanti scali marittimi d’Italia, e allo stesso tempo comoda per raggiungere in tempi rapidi tutto il Nord Italia.

Un forte radicamento nel territorio che l’azienda ha saputo tradurre anche nella valorizzazione delle risorse locali, impiegando una forza lavoro altamente specializzata e formando nel tempo una solida rete di fornitori e collaboratori. Questo ha permesso a Steel di diventare uno degli attori più apprezzati a livello nazionale, con una forte penetrazione anche sui mercati esteri.

Uno degli aspetti che distinguono l’azienda è l’attenzione costante all’innovazione. L’azienda ha investito ingenti risorse in ricerca e sviluppo, puntando su tecnologie all’avanguardia che le consentono di integrare al proprio interno la possibilità di fornire, oltre che la materia prima, l’adozione di tecnologie per il miglioramento dell’efficienza energetica, riducendo il proprio impatto ambientale. Nel 2006 è nata Trattamenti Termici Piacentini, azienda del gruppo specializzata nei trattamenti termici, che permettono di ottenere determinate caratteristiche meccaniche in termini di resistenza, lavorabilità e durabilità.

Guardando al futuro, Steel non intende fermarsi. L’azienda ha in programma importanti progetti di ampliamento e modernizzazione per accrescere ulteriormente i suoi volumi e potenziare la presenza sui mercati internazionali. In particolare, sta puntando sul rafforzamento delle attività in Europa e nei paesi in via di sviluppo, dove la domanda di acciaio di alta qualità è in forte crescita. Inoltre è sempre più impegnata nella digitalizzazione dei processi produttivi per ottimizzare la gestione e la logistica e migliorare ulteriormente l’efficienza produttiva. L’integrazione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie Iot (internet of things) nella catena di montaggio promette di trasformare Steel in un’azienda 4.0, capace di rispondere in tempo reale alle esigenze del mercato.

Un’attenzione all’innovazione e una propensione a guardare al futuro frutto anche di un valido passaggio generazionale, che nelle imprese familiari è un tema cruciale per la continuità e il successo a lungo termine. Un passaggio rappresentato dalla figura di Greta Gatti. Classe 1993, Greta ha intrapreso la sua carriera nel cuore dell’impresa di famiglia, dove fin da giovanissima ha iniziato a conoscere le dinamiche aziendali che l’hanno portata a diventare una delle figure più promettenti del panorama imprenditoriale locale. Greta ha scelto di non allontanarsi dalle radici, iniziando a lavorare nelle aziende del gruppo nel 2013.

Nel frattempo ha conseguito la laurea in management internazionale all’università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Nel 2022 è arrivata la nomina come amministratore delegato delle aziende del gruppo. L’inizio di un percorso che riflette non solo un impegno professionale, ma anche un profondo legame con le tradizioni aziendali costruite in decenni di attività e che qui ben si coniuga con la modernità. Il gruppo Steel è oggi una realtà che, sotto la guida della famiglia Gatti, ha raggiunto traguardi significativi, come il fatturato di circa 50 milioni di euro nel 2022. Il 2024 ha segnato poi un altro momento cruciale: Greta è stata eletta presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Piacenza, diventando la prima donna nella a ricoprire questo ruolo.

Oltre che per la sua attività industriale, Steel si distingue anche per l’impegno verso la comunità locale. L’azienda è molto attiva nel supporto a iniziative sociali e culturali, contribuendo alla crescita e allo sviluppo di Sarmato e delle zone limitrofe. In questo contesto sono state promosse importanti partnership con le scuole per la formazione di giovani talenti nel settore della metallurgia. Steel vuole rappresentare un esempio di come l’innovazione, la qualità e la responsabilità sociale possano coesistere e contribuire al successo di un’azienda che è riuscita a farsi strada in un mercato competitivo, caratterizzato da una forte domanda di acciaio per diverse applicazioni industriali.

