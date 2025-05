Alkmey lancia Nova, un progetto che ridefinisce le strategie di connessione tra brand e cliente

Contenuto tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Una stella che esplode, sprigionando un’energia in grado di illuminare il futuro delle connessioni tra brand e clienti e trasformando ogni interazione in valore. È l’idea che ha portato Alkemy a battezzare Nova la sua nuova practice dedicata all’evoluzione del customer engagement, con cui la società italiana nata nel 2012 che opera nel mercato della trasformazione digitale punta a ridefinire le strategie di connessione tra brand e cliente, supportando l’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende per favorirne la competitività.

Un nuovo passo nell’attività di Alkemy per rispondere alle sfide del mercato, come spiega Gabriele Pozzi, managing director e leader di Alkemy Nova, che porta la sua esperienza consolidata nel settore engagement & loyalty. “Il customer engagement negli ultimi anni è diventato sempre più importante, in particolare dopo la fase del Covid che ha accelerato certi cambiamenti, per stabilire e mantenere il contatto tra aziende e consumatori, aumentando il livello di interazione e migliorandone l’efficacia. La missione di Alkemy Nova è aiutare le aziende a interpretare l’evoluzione del rapporto con clienti e prospect per rispondere alle crescenti sfide di personalizzazione, omnicanalità e focalizzazione sui risultati, valorizzando ogni touchpoint e trasformando i dati in relazioni durature e misurabili”.

Secondo Pozzi, “oggi è essenziale sfruttare i dati non solo come strumento analitico, ma come base per costruire legami autentici tra brand e consumatore. La creatività, insieme alla potenza dei dati, è ciò che permette di personalizzare l’esperienza cliente in modo profondo, consentendo di instaurare legami emotivi duraturi e generare esperienze coinvolgenti”. I consumatori oggi sono infatti disposti a condividere i propri dati, a patto che vengano utilizzati per offrire loro un miglior servizio mediante nuove modalità di ingaggio e riconoscimento, trasformando ogni interazione in un’occasione di valore e connessione reciproca.

“Stiamo affrontando una trasformazione generazionale che, come tale, va interpretata con nuove formule. L’ideale è avvicinarsi al consumatore partendo dalle sue esigenze, creando un equilibrio tra esperienze digitali e fisiche. Ma la vera sfida risiede nel costruire e consolidare un ingaggio autentico con lui: come possiamo trasformare ogni punto di contatto in un’opportunità per creare valore? L’obiettivo non è solo raggiungere il consumatore, ma entrare in sintonia con lui, coinvolgendolo in modo significativo e duraturo, grazie a esperienze che rispondano alle sue aspettative e al suo desiderio di riconoscimento”.

Ecco il passo fondamentale che Nova rappresenta nell’evoluzione di Alkemy. “L’engagement efficace nasce dall’incontro tra dati accurati, creatività human-centric e tecnologia avanzata. Tutte competenze native di Alkemy, che formano un sistema dinamico che evolve con le aspettative dei consumatori. Nova rappresenta dunque un passaggio fondamentale, perché agisce da motore per le varie anime dell’azienda, aiutandole a fare sintesi e mettendole a fattor comune per creare valore. È un passo di crescita che vuole far evolvere un segmento del marketing in forte sviluppo, quello dell’interazione tra brand e consumatore, che Alkemy ha sempre messo al centro, offrendo servizi che spaziano dalla consulenza per mettere in relazione canali e tecnologie con le strategie dei clienti ad attività per creare brand experience uniche, fino allo sviluppo di strategie per la generazione di awareness e acquisizione clienti e a soluzioni di marketing automation. Non un nuovo mestiere per Alkemy, insomma, che con Nova mira ad accelerare questo processo di costruzione di legami unici tra brand e clienti per essere promotrice di un’innovazione continua nelle strategie di engagement e loyalty grazie alla propria esperienze pluriennale”

Nova si fonda su cinque pilastri operativi in grado di assicurare un approccio end to end che spazia dalla progettazione strategica all’implementazione, garantendo un percorso completo e integrato per il customer engagement.

Il primo, AI-Driven Engagement, punta a valorizzare e consolidare l’asset dei dati con l’uso dell’intelligenza artificiale, anticipando i bisogni del cliente e personalizzando le interazioni. Il secondo, Brand-Enhanced Experiences, mira a creare un legame emotivo tra il consumatore e il brand, favorendo la fidelizzazione. Strategic Engagement Guidance rappresenta la capacità di adattarsi alle tendenze di mercato, integrando strategie per una crescita sostenibile e misurabile. Scalable Solutions for Complex Challenges combina flessibilità e adattabilità, rispondendo alle sfide più variegate. Infine, Reward & Ecosystem Partnership trasforma il paradigma delle relazioni premiali.

“In sintesi, con Alkemy Nova vogliamo supportare le aziende nel soddisfare la base clienti esistente e velocizzare l’acquisizione di nuovi clienti attraverso una combinazione proprietaria di competenze in data, creatività, Ux/Ui e tecnologie all’avanguardia che consentano di evolvere i programmi di reward e partnership con un approccio future proof”.

Tracciata anche la strada che porterà ad affrontare le sfide per il futuro, nella direzione dello sviluppo di un ecosistema virtuoso attorno ad Alkemy; una sorta di alchimia, base fondante della società, come sta a ricordare lo stesso nome. “Creiamo nuove partnership che arricchiscano le competenze del nostro network, combinando innovazione e credibilità attraverso la nostra practice. In questo modo affrontiamo il mercato con una visione organica, che non solo guarda allo sviluppo tecnologico, ma valorizza anche l’aspetto umano, fondamentale per le relazioni. Le partnership che costruiamo sono pensate per rispondere agli obiettivi specifici delle aziende, offrendo soluzioni concrete, efficaci e rapide, grazie alla collaborazione con partner specializzati”.

