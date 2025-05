Best in Class 2025, torna la lista delle 100 eccellenze tra commercialisti e consulenti del lavoro

Di Antonio Ravenna

Siamo alla quarta edizione di 100 Best in Class, l’iniziativa promossa da TeamSystem – tech company italiana leader nelle soluzioni digitali per imprese e professionisti – e Euroconference, punto di riferimento nella formazione professionale.

L’evento, realizzato in collaborazione con Forbes Italia, nasce per valorizzare chi, nel proprio studio, non si limita a “fare bene il proprio mestiere”, ma lo ripensa ogni giorno con spirito imprenditoriale e sguardo rivolto al futuro.

Anche quest’anno, la cornice sarà quella suggestiva di Villa Erba a Cernobbio, dove verranno premiati commercialisti e consulenti del lavoro che si sono distinti per visione, capacità di innovare e per aver saputo trasformare le sfide del presente in opportunità di crescita e posizionamento.

Best in Class, la fase di selezione

A selezionarli, una giuria composta da esperti di comunicazione, manager e professionisti con percorsi differenti ma uniti da un’idea comune: quella di una professione che oggi non può più permettersi di restare ferma. Durante la giornata, si parlerà di intelligenza artificiale, digitalizzazione e nuovi modelli di relazione con i clienti. Un confronto aperto su come evolvono le competenze, gli strumenti e il valore stesso della consulenza, che sempre più spesso diventa partnership strategica, con il professionista al fianco dell’impresa nei momenti chiave del suo sviluppo.

Per l’edizione 2025 dei 100 Best in Class Giuseppe Busacca, general manager della BU Professional Solutions TeamSystem e ceo di Euroconference, afferma che “In un contesto economico dinamico come quello attuale, i professionisti si confermano partner strategici imprescindibili per la competitività e la trasformazione delle PMI italiane. Digitalizzazione, AI ed evoluzione normativa sono sfide che stimolano il rinnovamento del ruolo, aprendo prospettive inedite. L’evento sarà l’occasione per premiare e riconoscere questo valore a chi sta affrontando con successo il futuro della professione.”

Non un semplice premio, quindi. Ma un punto fermo in un racconto più ampio: quello di una nuova generazione di professionisti capaci di guidare il cambiamento.

LA LISTA DEI 100 SELEZIONATI (in ordine alfabetico)

Andrea Fazzini

Andrea Ghetti – Consulente Del Lavoro

Armando Crispino

Auditing And Accountability S.r.l.

Baccolini & Partners

Banzi & Partners S.r.l.

Beneggi E Associati

BORGHETTI E ASSOCIATI – Tax And Legal

Boscolo & Partners S.t.p. A.r.l.

Breccia E Associati

Caradonna Mattavelli Amodeo

Cmca Stp S.r.l.

Curi Vincenzo

Doccini & Partners

Epica Servizi S.r.l.

Fabrizio Fabio

Farneti & Associati S.t.p. S.r.l.

Furfaro Luca

Gimar Di Cancelli M E S S.t.p. S.n.c.

GMD Di Gilioli E C. S.t.p. S.n.c. S.b.

Iula Menoncello Dott Comm Ass

KDW S.r.l. – Società Tra Professionisti

Laboratorio Azienda

Liminta & Partners S.r.l. S.t.p.

Loffredo Federico

M&W Veronesi E Associati S.r.l. S.t.p.

Marco Scardeoni & Partners

Mctax S.r.l.- Malerba & Partners

Midac S.r.l.

Network And Knowledge S.r.l. S.t.p.

Nexumstp S.p.a. Società Tra Professionisti

Pirola Pennuto Zei & Associati

Professional Consulting Group S.r.l. S.t.p.

Psp S.t.p. S.r.l.

Romeo Alessandro Consulente Del Lavoro

Ronzoni Group Società Tra Professionisti S.r.l. Società Benefit

Seve & Verginer

Skilta S.p.a. S.b. S.t.p.

SLF Studio Legale E Fiscale

Studio Andrea Matera

Studio Associato Carluccio Circhetta

Studio Associato Cmnp

Studio Associato Paparoni

Studio Baccili Cristiana

Studio Barberi S.r.l. S.t.p.

Studio Bernardi Locatelli

Studio BNC – Berta, Nembrini, Colombini E Associati

Studio Borghi

Studio Braccini

Studio Brocchi & Parners

Studio Caggiano

Studio Cavalca-Brindani & Associati

Studio Commerciale Di Sacco Associazione Professionale

Studio Commerciale Marra Di Rosa Bomparola

Studio Commerciale Tributario Dr. Natalino Algieri

Studio Commercialista Maraglino

Studio Crety

Studio Cutrini

Studio De Caro Pasquale

Studio Di Crosta & Valeri S.r.l. S.t.p.

Studio Di Trapani

Studio Dott. Luigi Tagliente

Studio Dottor Lorenzo Gusinu

Studio Dreucci

Studio Fedetto Iafelice Pighin Commercialisti Associati

Studio Fortunato Domenico

Studio Garbelli

Studio Gazzani

Studio Giammarrusti Angelastro Cannito

Studio Gianluca Pillera

Studio Golia Dott. Rag. Andrea Golia

Studio La Soluzione

Studio Liadati S.t.p. S.r.l.

Studio Martinelli Dottori Commercialisti E Revisori Legali Stp

Studio Mortandello

Studio Necchio

Studio Paolinelli Cicoli Santilli S.t.p. S.r.l.

Studio Pardini Comm Associati

Studio Parente

Studio Parolini S.t.p. S.r.l. Impresa Benefit

Studio Professionale Associato Corti Fumagalli

Studio Professionale Carrara – S.t.p. S.r.l.

Studio Riccardi Martina

Studio Salardi S.R.L. Società Tra Professionisti

Studio Salvati S.t.p. S.r.l.

Studio Sciandra & Associati

Studio Serpilli Francesco

Studio Societario Tributario Stella Monfredini

Studio Tarabella Luca

Studio Valentini & Associati Stp A Rlus

Studiovr & Partners S.t.p. S.r.l.

Swing S.t.p. S.r.l.

Tlf Advisor

Triggiani Michele

Turnaturi Frosi & Partners S.t.p. A.r.l. – Società Benefit

Tz&A Studio Associato

Valore Associati

Viemme Consulting S.t.p. S.r.l.

Vincenzo Gagliardi

Zaccherini & Partners

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .