La startup travel tech Hotiday raccoglie 5,5 milioni di euro per creare il primo hotel decentralizzato globale

La startup travel tech Hotiday annuncia un aumento di capitale di 5,5 milioni di euro. Il round di finanziamento è stato guidato da P101 SGR, player leader del venture capital italiano con focus internazionale, e ha visto la partecipazione di 40Jemz e di business angel sia italiani che internazionali.

Il perfezionamento di questo round consentirà alla startup di espandere ulteriormente il portafoglio di destinazioni in Europa, aprire nuovi mercati e ampliare quelli esistenti, aumentare i servizi offerti agli albergatori, stringere collaborazioni con nuove strutture in località turistiche d’eccellenza e ampliare il team.

La storia e i numeri di Hotiday

Nata nel 2022 da un’idea di Vittorio Gargiulo, Federico Brunelli e Federico Di Carlo e sviluppata grazie al programma di accelerazione B4i – Bocconi for innovation, Hotiday ha registrato sin da subito una crescita esponenziale. Nel 2024, quando la startup contava un team di soli 15 collaboratori, ha raggiunto una crescita di fatturato del +500% rispetto al 2023 e ha aperto la sua prima Room Collection all’estero, a Parigi.

Oggi sono oltre 65 le realtà che collaborano con Hotiday, tra cui gruppi alberghieri di spicco come TH Resorts e più di 90 le destinazioni in Europa, tra cui Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo.

La rivoluzione digitale e innovativa del mercato tradizionale dell’hotellerie

Il punto di forza di Hotiday risiede proprio nell’innovazione con cui sta ridefinendo i confini dell’esperienza alberghiera moderna, aiutando gli hotel nella gestione e nella valorizzazione del loro potenziale e migliorando al tempo stesso l’esperienza dei viaggiatori.

Il modello è unico: Hotiday non solo risolve il problema dell’invenduto naturale, aumentando il fatturato e il tasso di occupazione e generando una rendita passiva per le strutture con cui collabora, ma diventa partner strategico, fornendo strumenti concreti. Dal Revenue Management System proprietario alle analisi avanzate dei dati, Hotiday consente di ottimizzare le strategie di pricing, incrementare i ricavi e accompagnare gli hotel verso il futuro.

Le “Hotiday Room Collection” sono camere che Hotiday individua all’interno di Hotel selezionati anche grazie a un algoritmo proprietario. In questo modo da un lato Hotiday offre ai propri ospiti un’esperienza arricchita con servizi aggiuntivi e dall’altra permette alle strutture con cui collabora di ottimizzare l’utilizzo delle camere in modo strategico. Nasce così il primo hotel decentralizzato globale: un albergo diffuso ospitato in aree dedicate all’interno delle strutture partner. Un approccio innovativo e scalabile, progettato per espandersi rapidamente e ovunque.

La fase di espansione

In linea con la fase di espansione e il nuovo round di investimento, Hotiday sta ampliando il proprio team con l’inserimento di nuove figure strategiche. Tra le posizioni attualmente aperte: Financial Analyst, Business Development Manager,Data Scientist. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente le competenze interne per sostenere la crescita nei mercati chiave e accelerare l’innovazione del modello Hotiday.

“Stiamo costruendo qualcosa che nel settore dell’hospitality non ha precedenti. In un mercato ancora fortemente legato a logiche tradizionali, abbiamo introdotto una visione chiara, ma innovativa che dà valore agli albergatori con cui collaboriamo e offre un’esperienza migliore per i viaggiatori: digitale, fluida e senza penseri”, dice Vittorio Gargiulo, ceo e co-founder di Hotiday. “I risultati raggiunti e questo nuovo finanziamento ci danno la conferma che siamo sulla strada giusta e ci spingono a pensare ancora più in grande. Hotiday non è solo una startup, è una storia di innovazione e di passione e siamo solo all’inizio”.

A fronte dell’operazione annunciata oggi, P101 SGR perfeziona il dodicesimo investimento realizzato attraverso Programma 103, fondo sostenuto anche dall’Unione Europea attraverso il Fondo InvestEU e CDP Venture Capital SGR anche attraverso il fondo Digital Transition – PNRR, che utilizza le risorse stanziate dall’UE tramite l’iniziativa NextGeneration EU, con l’obiettivo di favorire la transizione digitale delle filiere e delle piccole e medie imprese.

Stefano Guidotti, partner di P101 che ha guidato l’operazione di investimento in Hotiday, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di supportare la nuova fase di crescita di Hotiday, società che ha saputo innovare un settore tradizionale come quello alberghiero, identificando un bisogno specifico a cui ha risposto con una soluzione tecnologica efficace. P101 metterà al servizio di Hotiday il proprio track record decennale nel traveltech e il proprio network, per sostenerne l’ulteriore sviluppo: grazie a un team di elevate competenze e ad una sofisticata tecnologia proprietaria, e con il nostro supporto continuo, siamo certi che la Società arriverà in tempi rapidi ad esprimere pienamente il suo grande potenziale non solo in Italia, ma anche a livello internazionale”.

