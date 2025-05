Nicolis Project e Camera Showroom Milano insieme per supportare la moda italiana nel mondo con tecnologie avanzate

Contenuto tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Nicolis Project, che da oltre 20 anni si occupa di digitalizzazione della comunicazione nel settore retail, entra nella moda per rivoluzionare l’esperienza d’acquisto. Il gruppo veneto ha annunciato una partnership con Camera Showroom Milano, associazione che promuove e supporta la moda italiana a livello nazionale e mondiale. L’iniziativa vuole valorizzare il settore della moda con soluzioni tecnologiche avanzate, migliorando l’esperienza d’acquisto. Nicolis Project fa un passo ulteriore con il suo software Profimax Cloud, piattaforma che centralizza tutti gli hardware presenti in un punto vendita, integrandosi nel mondo del digital signage, con dispositivi avanzati come Ledwall, Totem interattivi e schermi digitali. Ne abbiamo parlato con Enrico Romano, ceo di Nicolis Project.

In che modo la partnership contribuisce a valorizzare la moda italiana?

La partnership si concentra sul rafforzamento delle boutique, offrendo al contempo i benefici sia dell’e-commerce che dei negozi fisici. Questo approccio ha avuto un impatto significativo sulla valorizzazione della moda italiana, anche sui mercati internazionali. Abbiamo presentato i nostri prodotti durante la Fashion Week di Parigi, suscitando un enorme interesse, dai paesi arabi agli Stati Uniti.

Quali sono i principali vantaggi che i negozi fisici possono ottenere integrando le soluzioni di digital signage di Nicolis Project?

Il principale vantaggio risiede nella possibilità di proiettare contenuti personalizzati per ogni brand e capo di abbigliamento. Questi contenuti immersivi non solo arricchiscono l’esperienza di acquisto, ma orientano il cliente nella scelta del prodotto più adatto. Inoltre la possibilità di esplorare cataloghi online direttamente in boutique, verificare la disponibilità dei prodotti e ottimizzare gli stock consente di offrire un servizio più efficiente, che include anche la spedizione a domicilio. Questo approccio migliora l’efficienza organizzativa e finanziaria per i negozi e garantisce un’esperienza cliente di qualità elevata.

Qual è il ruolo del neuromarketing?

Il neuromarketing ci fornisce il supporto scientifico per ottimizzare la disposizione dei dispositivi, garantendo una visibilità che favorisca l’interazione del cliente. Studi dimostrano che l’uso di soluzioni digital signage aumenta le vendite in modo significativo, con incrementi che vanno dal 40% al 60%.

Cosa rappresenta la partecipazione di Nicolis Project alla settimana della moda di Parigi?

È una testimonianza della solidità del nostro piano strategico, caratterizzato da una visione a lungo termine, un approccio disciplinato e fasi di sviluppo ben definite, in particolare per quanto riguarda l’evoluzione del software. Parigi è indiscutibilmente una delle vetrine più prestigiose del settore moda, e la nostra presenza in uno degli showroom più esclusivi degli Champs-Élysées rappresenta una tappa fondamentale, una pietra miliare che segna l’inizio della nostra espansione internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .