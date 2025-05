Networking e sinergie commerciali: l’As Roma Business Club continua a offrire servizi sempre più su misura

Contenuto tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Quando il calcio riesce a fare networking, creando un ambiente favorevole allo sviluppo di relazioni e un’occasione in più per fare business. Un percorso innovativo per l’Italia quello intrapreso dall’As Roma Business Club, nato nel 2021 per unire tutte le aziende del network dell’As Roma – sponsor, clienti dell’area premium hospitality dello stadio, aziende o professionisti che vogliono farne parte acquistando la membership – e stimolare le relazioni e la scoperta di sinergie commerciali, facilitando le interazioni attraverso eventi e strumenti tecnologici, con l’As Roma come punto d’incontro. Un’opportunità per i membri del Business Club, che hanno diritto di accesso a vantaggi dedicati, come l’accesso prioritario alla biglietteria e alle experience, eventi esclusivi, strumenti digitali per il networking e tour speciali al seguito della squadra.

Il percorso di evoluzione avviato da As Roma Business Club, guidato da Mirko Cucchiarelli, head of premium sales & business community, ha visto il passaggio da una piattaforma web alla configurazione di un’app ufficiale. “Sin dall’inizio”, spiega Cucchiarelli, “abbiamo cercato di creare valore per i nostri partner e la tecnologia è stata un alleato importante. Negli ecosistemi digitali che abbiamo implementato – inizialmente un sito web, poi, nel 2022, l’app mobile – abbiamo dato la possibilità ai membri del club di realizzare il loro profilo aziendale e promuovere la propria attività, contattare altri membri, accedere all’area corporate dove acquistare biglietti ed experience a condizioni dedicate, accedere a contenuti esclusivi, partecipare ad attività come il fantasy football e il programma di loyalty o sondaggi, votazioni, accedere agli eventi ed essere informati sulle novità”.

Sulla strada di un sempre maggiore coinvolgimento degli iscritti al club è nato il business summit, punto d’incontro per esperienze e opportunità. “È l’evento più importante dell’anno per noi, una giornata in cui cerchiamo di far conoscere le aziende tramite gli Speed date”, prosegue Cucchiarelli. “Grazie a una sezione dell’app consentiamo a ogni membro di generare un certo numero di incontri che avvengono nel giorno dell’evento in session dedicate. Oltre al networking e al business matching b2b il business summit è un’occasione per ispirare le aziende. Ci proponiamo infatti di coinvolgere sempre professionisti di diversi settori, imprenditori, personalità dello sport e altre industrie in momenti palco e panel per workshop e business show. Il nostro summit, inoltre, è stata l’occasione per fondare l’International Business Club Meeting, un incontro con altri club europei da noi invitati, pensato per stimolare la condivisione di idee. Un incontro a cui tengo molto, giunto alla terza edizione, a riprova dell’importanza che in As Roma diamo alla creazione di una visione globale e ai contatti internazionali”.

Nella direzione della sostenibilità, l’As Roma Business Club ha avviato inoltre la realizzazione di progetti supportati dalla community che determinano un impatto sia sociale che ambientale. In ogni stagione i membri vengono coinvolti in varie iniziative. Le possibili attività sono sottoposte al voto dei membri della community a inizio stagione e, una volta scelte, implementate con il supporto delle aziende che desiderano partecipare. Inizialmente l’idea era di realizzare un progetto per stagione, ma l’entusiasmo dei partecipanti ha fatto sì che le iniziative si moltiplicassero, diventando un punto fermo della programmazione dell’As Roma Business Club. Ora il club premia i partecipanti attraverso il programma loyalty, integrato nell’app ufficiale e dedicato al b2b, che incentiva e valorizza le azioni e le interazioni dei membri, sia in ambito digitale che nella vita reale, rappresentando un’ulteriore innovazione nel settore.

“La famiglia Friedkin ha scelto di mettere grande impegno su questo progetto e il successo che il Business Club ha ottenuto in pochi anni è la conferma di quanto l’indicazione della proprietà sia stata felice”, racconta Lorenzo Vitali, chief administrative officer & general counsel. “Siamo partiti dal concetto che la forza di aggregazione che sa generare la Roma potesse rappresentare un catalizzatore prezioso per fare networking e portare benefici alla nostra fan base anche a livello imprenditoriale. La crescita esponenziale che ha avuto questa community ci ha ripagato ampiamente degli sforzi fatti e della progettualità sviluppata. Possiamo dire che siamo attrattivi nei confronti di tante aziende proprio perché vengono riconosciuti gli sforzi che a livello imprenditoriale la nostra proprietà ha profuso fino a oggi, non solo in ambito calcistico, ma anche negli altri settori in cui opera con successo da anni.

A questa forza di aggregazione che la Roma porta con sé abbiamo aggiunto innovazione e creatività, con gli speed date a rappresentare un esempio in tal senso. Ogni sinergia che nasce e ogni occasione di business che si crea grazie alle opportunità di networking offerte da questo progetto confermano l’appeal della football industry a livello globale e sono il riconoscimento all’attenzione che la famiglia Friedkin dedica al tessuto sociale in cui opera”.

“Fare parte dell’As Roma Business Club vuol dire avere l’opportunità di confrontarsi con tante aziende di settori diversi, tutte con la stessa passione per l’As Roma”, aggiunge Chiara Bonuglia, global sales & marketing director (Emea) di Auberge Resorts Collection, partner del club. “Questo punto d’incontro legato alla passione per una squadra di calcio accelera l’entrata in sintonia nei rapporti, così come accade spesso nelle amicizie e nei rapporti personali. Passioni e interessi comuni aiutano a condividere molte altre cose e ad avere fiducia nell’interlocutore. Oltre a questo, la comune appartenenza a un network gestito con cura e attenzione svolge un ruolo di garanzia. Come azienda, siamo grati all’As Roma per aver creato questa community che ci ha permesso di ampliare il nostro raggio d’azione e aumentare la conoscenza del nostro brand”.

