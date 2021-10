La tecnologia come strumento di personalizzazione: le soluzioni di Cellnex per far diventare l’hôtellerie italiana sempre più smart

La tecnologia è diventata parte essenziale dell’offerta di alberghi e resort. L’Internet of Things, in particolare, sarà il principale elemento di trasformazione nella personalizzazione dell’esperienza del cliente. Palazzo di Varignana Resort & SPA, nel cuore dei colli bolognesi, è una delle prime strutture in Italia a dotarsi di un impianto DAS (distributed antenna systems) e Small Cells, una soluzione tecnologica in grado di offrire ad ospiti e visitatori una connessione mobile stabile, multi-operatore e 5G- Ready in qualsiasi punto della struttura.

L’impianto, progettato, installato e collaudato da Cellnex Italia, è costituito da oltre 200 mini-antenne a basso impatto visivo ed elettromagnetico collegate tra loro da un cavo in fibra ottica e posizionate in tutte le aree indoor e outdoor della struttura (al suo interno un parco di 30 ettari dotata di 140 camere, una SPA di 3.700 mq, 5 piscine, 3 campi sportivi, 3 ristoranti e un centro congressi).

“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati da Palazzo Varignana come partner tecnologici. Il nostro obiettivo è quello di svolgere un ruolo da protagonista nella trasformazione digitale delle strutture ricettive turistiche in Italia e crediamo che garantire una copertura cellulare stabile e performante all’interno delle strutture sia il primo passo per lo sviluppo del Turismo 4.0.”, dichiara Paolo Gillio, senior business development enterprise & pa di Cellnex Italia, divisione italiana del gruppo Cellnex Telecom, principale operatore indipendente d’infrastrutture di TLC wireless in Europa.

Cellnex Palazzo Varignana Cellnex Palazzo Varignana Cellnex Palazzo Varignana

“I nostri impianti DAS e Small Cells offrono elevate performance di connessione (dati e voce) grazie alle quali gli ospiti della struttura potranno connettersi alla rete tramite i loro smartphone, tablet e pc – indipendentemente dall’operatore telefonico – in qualsiasi momento e in qualsiasi angolo del resort”.

Con l’arrivo della nuova generazione di reti mobili come il 5G, il sistema installato da Cellnex fungerà da facilitatore per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche sempre più avanzate in grado di estendere ulteriormente la gamma e la personalizzazione dei servizi offerti da parte del mondo dell’hospitality. L’impianto DAS contribuirà infatti alla creazione di un ecosistema smart dove milioni di dispositivi e oggetti saranno in grado di dialogare attraverso reti mobile ultraveloci, avviando lo sviluppo e la distribuzione di nuove applicazioni dal monitoraggio della qualità dell’aria, dell’uso dell’energia ai sistemi di gestione degli affollamenti e alle gestioni delle emergenze.

Cellnex Telecom è il principale operatore europeo di infrastrutture di telecomunicazioni wireless, con un portafoglio di più di 129mila siti, 84mila circa già operativi e i restanti in corso di acquisizione o attuazione previsti fino al 2030. Le sue attività, al momento operative in Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Austria, Danimarca, Svezia e Polonia, sono distribuite in quattro aree: servizi per infrastrutture di telecomunicazioni, reti di diffusione audiovisiva, servizi di reti di sicurezza ed emergenza, e soluzioni per la gestione intelligente di infrastrutture e servi urbani.