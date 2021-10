Marketing, cloud, innovazione digitale e mobilità: quello che ci aspetta, tra una settimana, nell’ultima giornata della Forbes Digital Revolution

-3 alla Forbes Digital Revolution. L’evento online pensato e realizzato da Forbes per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo del digitale insieme ai leader dell’innovazione si svolgerà dal 25 al 29 ottobre, in diretta dal Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center e sarà fruibile in streaming su forbes.it e sui canali social di Forbes Italia.

Marketing, cloud, innovazione digitale e mobilità saranno i temi centrali dell’ultima giornata, in programma venerdì 29 Ottobre.

Andando nel dettaglio, la giornata del 29 ottobre sarà aperta alle 9.30 dal workshop intitolato: “Marketing, sempre più digital”. I relatori che porteranno le proprie esperienze saranno Letizia Manzieri, Country Marketing Leader di Cisco Italia; Salvatore Ricco, SVP Communication and Marketing di Snam; Giulio Ravizza, Marketing Lead di Facebook Italia e Paolo Zanotti, Head of Marketing di NTT DATA Italia.

Seguirà, alle 11.30, il workshop “Servizi, Migrazione, Cloud: quando il fornitore diventa un partner” che vedrà coinvolti Mauro Razzetti di Zadara; Paolo Braggion, Accounting and treasury manager di Data Storage Security; Matteo Diarena, Innovation & product line manager di Volocom; Roberto Sgroi, Direttore Tecnico di Volocom e Andrea Fantoni di Momit.

L’evento riprenderà alle 14.30 con il workshop dal titolo “Tutti in smartworking. Sicuri? Sfide e opportunità per l’innovazione digitale delle imprese”, un momento pensato per capire quanto siano davvero smart i nostri spazi di lavoro distribuiti, cosa abbiamo imparato dalla pandemia e cosa sbagliamo ancora. I relatori saranno: Giulio Morandini, CEO di R1 Group e Roberto Schiavone, Alliance & Channels Country Director di VMware Italia.

L’ultimo panel della seconda edizione della Forbes Digital Revolution, dalle 16.30 alle 17.45, sarà intitolato “Una mobilità tutta da scoprire”e vedrà coinvolti i relatori Giuliano Caldo, Country Director Italia di EasyPark; Antonio De Bellis, Responsabile emobility per l’Italia di ABB e Alessandro Lori, Head of Data & AI e Presidente di Verizon Connect Italia.

Ricordiamo che sarà possibile interagire con i relatori ponendo loro delle domande, via mail, in diretta. L’intero programma dell’evento è online. Per informazioni e iscrizioni: https://forbes.it/eventi/forbes-digital-revolution