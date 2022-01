Prodotti a basso impatto e diversificazione: così Grundig si è trasformata ed è diventata carbon free

Prima di tutto, la sostenibilità. Così il marchio di elettrodomestici Grundig già da anni ha intavolato la sua strategia aziendale, che ha portato al risultato concreto di renderla carbon free – a zero emissioni nette di carbonio in atmosfera – già dal 2019. “Siamo una delle pochissime aziende del settore ad avere raggiunto un traguardo simile”, ha spiegato l’ad di Beko e Grundig, Francesco Misurelli, ospite negli studi di Forbes Leader. “Per riuscirci abbiamo lavorato diversi anni, al punto che altri nostri competitor hanno da poco annunciato l’intenzione di essere carbon free a partire dal 2030. Questo fa capire quale sia lo sforzo richiesto a un’azienda di elettrodomestici per raggiungere un tale risultato”.

Grundig è un marchio tedesco che ha cominciato a farsi strada nel primo dopoguerra attraverso la produzione di radio, per poi arrivare alle televisioni e, più recentemente, a elettrodomestici, forni e frigoriferi. Oggi l’azienda fa parte del gruppo turco Arcelik, guidato dal presidente Rahmi Koç.

“Grundig è un marchio riconosciuto per essere di estrema qualità”, continua Misurelli. “Oggi la qualità continua a essere un nostro pilastro, ma a questo si è affiancato quello della sostenibilità. Arcelik, la nostra capogruppo, fa della sostenibilità uno dei suoi credo da quando il nostro presidente ha assunto la missione di trasformare l’azienda”.

Questo convincimento si è affiancato a un’altra scelta fatta nel 2015: “Abbiamo esteso la gamma di prodotti con una nuova gamma di elettrodomestici da incasso, come per esempio forni e piani cottura. Tutti a basso impatto ambientale per consentire ai consumatori di ottenere un risparmio nell’utilizzo del cibo”.

Di questi e di altri argomenti si è parlato nel corso dell’intervista a Forbes Leader, che di seguito si può vedere in versione integrale.

