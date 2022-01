Elon Musk mantiene la promessa: “Adesso potete comprare i prodotti Tesla con i dogecoin”

Elon Musk mantiene la sua promessa e su Twitter annuncia che, da adesso, è possibile pagare in dogecoin i prodotti Tesla.

Tesla merch buyable with Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022

Fatti principali

“I prodotti Tesla sono acquistabili in dogecoin”. Con questo tweet Elon Musk, ceo della casa automobilistica e uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 264 miliardi di dollari, ha ufficializzato la promessa a dicembre.

Non è ancora chiaro se la nuova possibilità di pagamento sarà aperta a tutti i prodotti presenti nello shop online di Tesla. Fatto sta che il Tesla Decanter è già acquistabile per 825 doge, così come il Berretto Cybertruck Graffiti (per 205 doge), o il set di calzini con l’icona del Cybertruck (per 210 doge), tanto per citarne alcuni.

Dopo l’annuncio di Elon Musk, le quotazioni del dogecoin sono subito balzate del 10%, attestandosi a circa 0,17 euro. Già dopo il tweet di dicembre, in cui preannunciava questa novità, il valore della criptovaluta era schizzato del 15,2% durante la seduta giornaliera.

La citazione

In un’intervista al Time, che l’ha incoronato “uomo dell’anno”, Musk ha affermato che il dogecoin è la migliore criptovaluta per le transazioni, perché incoraggia le persone a spendere invece di accumulare denaro “come riserva di valore”.

A margine

Sarà interessante capire se gli utenti potranno utilizzare i dogecoin per sempre o, comunque, per diverso tempo. Dato che lo scorso maggio, lo stesso Elon Musk ha annunciato che Tesla non avrebbe più accettato i pagamenti in bitcoin, dopo neanche due mesi dall’introduzione della seguente modalità di pagamento.

