Il Virgilio dell’online: chi è l’imprenditore che guida le aziende tra le opportunità di Amazon

La pandemia ha fatto emergere quanto sia importante per ogni azienda sviluppare il proprio business anche online. Proprio attorno a questa urgenza Simone Reali ha fondato Lean Sales, struttura specializzata nella gestione di account aziendali su Amazon. “In tre anni e mezzo centinaia di persone e aziende hanno raggiunto i propri obiettivi grazie a noi”, dice. La sua azienda si pone infatti l’obiettivo di aiutare le persone a creare da zero la propria attività sul colosso e-commerce fondato da Jeff Bezos che, attraverso il servizio Amazon Fba, permette ai venditori di gestire l’inventario, la parte di magazzino, le spedizioni e il servizio clienti. La community ha coinvolto negli anni un numero sempre maggiore di persone che, seguendo metodi precisi, sono riuscite a crearsi un lavoro. Giovani studenti, imprenditori o semplici professionisti, che hanno intrapreso il percorso partendo con capitali relativamente bassi. Tra di loro c’è chi è riuscito a raggiungere una rendita secondaria, chi è arrivato a considerare Amazon Fba la sua entrata principale, lasciando addirittura il precedente impiego.

Una tesi dedicata ad Amazon Fba

Il mondo dell’e-commerce ha fatto sempre parte della vita di Reali. Alla Bocconi ha concluso il suo percorso di studi con una tesi magistrale dedicata ad Amazon Fba. Sempre più affascinato dal settore, dopo i primi due anni di studi universitari, Reali capisce che per svoltare nella vita occorre andare oltre la semplice formazione accademica. Nel 2014 iniziò quindi a interessarsi al web marketing. E dalla teoria passa alla pratica, frequentando tirocini e stage in ambito digital a Milano e Londra, per ampliare la conoscenza del settore. Fu nell’anno successivo, nel 2015, che Reali decise di scommettere su Amazon come una delle sue attività del futuro, intuendo la potenza che avrebbe avuto con il passare degli anni. E così, mettendo insieme un team di fiducia, cominciò a gestire aziende sull’e-commerce americano. I risultati non hanno tardato ad arrivare: in pochi mesi portò il primo cliente a vendere sul marketplace. Nei mesi successivi altre aziende sono salite a bordo del progetto. Nel 2017, il team cominciò a importare prodotti dalla Cina e a vendere su Amazon con il modello di Business Amazon Fba. L’anno seguente nacque, infine, quella community, che diventò realtà ad agosto dello stesso anno, prendendo il nome di Lean Sales.

Ricerca e sviluppo sono i punti di forza principali di un’azienda che accompagna le persone lungo il percorso che va dalla scelta del prodotto fino all’inquadramento fiscale. Tutto questo con l’obiettivo di trovare le tecniche più efficaci per ottimizzare la vendita. In questo non manca l’aiuto di professionisti che non lasciano mai solo il cliente lungo il percorso. Per l’imprenditore infatti è di fondamentale importanza essere seguiti da persone con una certa esperienza, per evitare passi falsi, sprecare risorse e vanificare gli sforzi. In questo senso non può mancare l’aggiornamento per capire le nicchie di mercato più interessanti. “Sono importanti una serie di analisi predittive, per scovare le opportunità che chi non è del settore difficilmente può cogliere”, spiega Reali.

Lean Sales punta l’Europa

Con il passar del tempo, il team di lavoro è arrivato a gestire la parte Amazon di importanti brand”. L’esperienza di questi anni ha spinto Reali a scrivere nel 2019 il libro ‘Amazon Fba Academy’, in cui racconta i passi per costruire una strategia di vendita online ottimale. Attualmente la community coinvolge più di duemila persone, desiderose di scalare il proprio business su Amazon. Reali lavora a fianco di coloro che vogliono abbracciare il cambiamento, convinto che solo attraverso la determinazione e la pazienza sia possibile raggiungere il successo sperato. “Vedere una persona della mia community che raggiunge un traguardo importante è la soddisfazione più grande che provo nella mia vita”, ammette. Un vero e proprio un invito per chi vuole cambiare vita a cogliere le occasioni offerte da Amazon e creare il proprio modello di business per essere i protagonisti di un mondo in continuo cambiamento. Guardando al futuro Reali ha in mente tanti altri progetti per la sua Lean Sales. Primo tra tutti quello di uscire dai confini nazionali per farsi conoscere nel resto d’Europa, con l’apertura di filiali in Paesi come la Spagna. Un’espansione che si lega alla volontà dell’azienda di creare connessioni forti e collaborazioni attive tra i seller nei vari Paesi del mondo.

