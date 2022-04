Axa Italia inaugura a Milano il nuovo Spazio Donna WeWorld: “Promuoviamo una società più inclusiva”

Percorsi di supporto, formazione ed empowerment femminile, supportati da attività gratuite mirate a migliorare le condizioni sociali delle donne. È nato per questo il nuovo Spazio Donna WeWorld nel quartiere di Corvetto, a Milano. Il taglio del nastro ha visto la presenza di Diana De Marchi, presidente della commissione pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano, del ceo delle imprese del Gruppo Axa Italia, Giacomo Gigantiello, e del presidente di WeWorld, Marco Chiesara.

In un quartiere complesso e multietnico come Corvetto, contraddistinto da forte polarizzazione sociale e povertà, lo Spazio Donna si pone come presidio sociale dove le donne possano riscoprire il loro valore, creare amicizie e cercare supporto in caso di bisogno. Lo Spazio Donna ospiterà anche donne ucraine in fuga dal loro Paese a causa del conflitto.

Le iniziative di Axa e WeWorld per le giovani donne

Ideato nel 2018 su iniziativa del gruppo assicurativo Axa Italia e di WeWorld, organizzazione che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e bambine in Italia e nel Mondo, lo Spazio Donna da quest’anno vedrà nuove iniziative di sostegno, con particolare attenzione alle giovani donne. I collaboratori di Axa Italia saranno coinvolti in attività di volontariato di competenza, in cui Axa si impegna anche attraverso l’associazione Axa Cuori in azione.

“Siamo orgogliosi, grazie al nuovo Spazio Donna WeWorld, di dare ulteriore impulso al nostro impegno per generare un impatto positivo nella vita delle persone, promuovendo una società più inclusiva”, ha dichiarato Giacomo Gigantiello, ceo di Axa Italia. “E sono particolarmente felice perché, grazie alla generosità di tutti i nostri agenti, clienti e collaboratori, possiamo offrire protezione sanitaria a ben 100 donne, beneficiarie degli Spazi Donna di WeWorld. Protezione Sospesa contiene un messaggio di grande valore sociale: è un aiuto concreto per chi vive in condizioni di fragilità e un’importante testimonianza della nostra missione di protezione”.

Tra le iniziative ci sono uno sportello di ascolto per la condivisione di vissuti emotivi, lo sviluppo di competenze socio-relazionali e genitoriali, percorsi di empowerment lavorativo (redazione di cv, bilancio di competenze, conciliazione tra vita familiare e lavorativa), uno sportello di consulenza legale, corsi di lingua italiana, informatica e digitalizzazione e laboratori di autobiografia per la conoscenza e la cura di sé.

“Andiamo dove le donne sono ancora invisibili”

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per annunciare la donazione delle prime 100 polizze di assistenza sanitaria nell’ambito di Protezione Sospesa. Un’iniziativa nata da un contest interno e promossa da Axa Assicurazioni, capogruppo delle imprese del gruppo Axa Italia, per proteggere chi sottoscrive e allo stesso tempo contribuire a donare protezione sanitaria a donne in situazione di fragilità. L’idea nasce dalla convinzione che un piccolo gesto individuale può trasformarsi in un’azione collettiva e generare protezione dei più fragili e inclusione.

“In Italia ci sono quartieri e contesti sociali dove le donne sono ancora invisibili, costrette in condizioni di marginalità, economica e sociale”, ha sottolineato Marco Chiesara, presidente di WeWorld. “Qui gli Spazi Donna sono luoghi sicuri dove le donne possono dedicarsi a se stesse, scoprire e potenziare le proprie qualità, creare reti sociali. Per questo siamo felici di inaugurare lo Spazio Donna WeWorld Corvetto, sperando contribuisca a una nuova rinascita del quartiere e alla valorizzazione delle sue diversità e della sua anima multietnica. La collaborazione con Axa Italia ci rende particolarmente orgogliosi perché da sette anni lavoriamo fianco a fianco per sostenere donne, bambini e bambine che la società sta lasciando indietro”.

Un risultato, a due mesi dal lancio, reso possibile dalla generosità di clienti e agenti Axa, che hanno scelto di versare un contributo volontario aggiuntivo, al momento della sottoscrizione o del rinnovo, a cui si è aggiunto il sostegno della compagnia.

