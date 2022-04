Justin Bieber X Vespa, due icone pop firmano un’edizione speciale

Justin Bieber e Vespa hanno unito le forze per lanciare un’edizione speciale curata dal cantante americano. Il progetto, frutto dell’incontro tra due icone assolute, rappresenta il giusto mix di coolness, cultura pop e contemporaneità.

Non è la prima volta che Vespa collabora con artisti di un certo calibro. Da Giorgio Armani, passando per Christian Dior fino a Sean Wotherspoon, sono tante i nomi che negli anni hanno lavorato a stretto contatto con il marchio per creare collezioni esclusive. “Amo Vespa e collaborare con un brand così iconico è davvero cool. Avere la possibilità di esprimere me stesso, che sia attraverso l’arte, la musica, le immagini o l’estetica, creando qualcosa dal nulla, è una parte di me”, dichiara Justin Bieber. “Perché l’obiettivo, nella creazione e nel design, è sempre quello di dare il tuo tocco personale alle cose”.

Con una livrea bianca che ricopre la sella, le manopole e i raggi dei cerchioni, presenta ai lati delle fiamme dai bordi scuri con il nome del cantante in evidenza. La Vespa Sprint, offerta nelle versioni 50, 125 e 150cc, unisce elementi iconici a una tecnologia all’avanguardia. Con un body protettivo e un manubrio caratterizzato dall’evocativo faro rettangolare del marchio, il modello include un display multifunzione, collegabile allo smartphone, la fanaleria Full-Led e i cerchi ruota da 12”.

Per rendere l’esperienza ancora più cool, la Vespa si accompagna a un serie di accessori esclusivi che comprendono una borsa, un paio di guanti e un casco total white. Il 20 aprile partirà il pre-booking, per dare la possibilità agli appassionati di assicurarsi i primi esemplari in edizione limitata.

