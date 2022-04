Tesla, il primo trimestre è da record. E il robotaxi arriverà entro il 2024

Elon Musk alla cerimonia d’apertura della gigafactory Tesla di Berlino (Photo by Christian Marquardt – Pool – Getty Images)

Nella giorno in cui Netflix ha fatto registrare il più grosso calo della sua storia (-35%), Tesla ha annunciato di aver messo a segno il suo miglior trimestre di sempre: con un utile netto pari a 3,3 miliardi di dollari e un fatturato di 18,7 miliardi di dollari. Ma non è tutto. Elon Musk, ceo dell’azienda, ha dichiarato che Tesla entro il 2024 porterà sul mercato un robotaxi completamente automatico.

I dati principali della trimestrale di Tesla

Ieri, Tesla ha annunciato di aver registrato il suo miglior trimestre della sua storia. L’utile netto si è attestato a 3,3 miliardi di dollari, quasi 8 volte di più rispetto ai 438 milioni di dollari registrati nel primo trimestre del 2021, e un fatturato di 18,7 miliardi di euro, in crescita dell’81%.

Il record era stato già preventivato a inizio mese, quando la stessa Tesla ha annunciato il volume di auto prodotte (305.407) e consegnate in tutto il mondo: 310.048, il numero più alto mai fatto registrare dalla casa automobilistica diretta da Elon Musk.

Il margine operativo si è attestato al 19,2%, e la redditività ha goduto anche dei crediti per l’inquinamento che Tesla ormai riceve da anni e che per questo primo trimestre si sono attestati a 679 milioni di dollari. Sceso anche il debito di ricorso, che si è attestato al di sotto dei 100 milioni di dollari.

Il robotaxi di Tesla

Durante la presentazione dei conti del primo trimestre, Elon Musk ha annunciato che Tesla entro il 2024 porterà sul mercato un nuovo prodotto: un robotaxi automatico, senza pedali e volante. Aggiungendo che porterà con sé una serie di innovazioni molto importanti. “Penso che possa essere un prodotto molto potente che potremmo produrre nel 2024 e che possa essere una vera e spinta per la crescita di Tesla”, ha dichiarato Musk, secondo quanto riportato da TechCrunch.

La citazione

“Negli ultimi due mesi abbiamo iniziato le consegne di Model Y dalla Gigafactory Texas e dalla Gigafactory Berlin-Brandenburg (che ha avuto un impatto trascurabile sull’utile lordo del primo trimestre)… Le sfide intorno alla catena di approvvigionamento sono rimaste persistenti e il nostro il team le sta affrontando da oltre un anno”, ha dichiarato Tesla. Che ha evidenziato altri due problemi: il primo legato all’esplosione di nuovi focolai di Covid-19 in Cina che hanno comportato la chiusura per tre settimane del suo stabilimento a Shangai, e il secondo riferito a quanto sta accadendo sul mercato a causa della guerra in Ucraina.

“Oltre alla carenza di chip, i nuovi focolai di Covid-19 hanno pesato sulla nostra catena di approvvigionamento e sulle operazioni di fabbrica. Inoltre, i prezzi di alcune materie prime sono aumentati più volte negli ultimi mesi. L’impatto inflazionistico sulla nostra struttura dei costi ha contribuito all’adeguamento dei prezzi dei nostri prodotti”.

La reazione in Borsa

Dopo aver chiuso la seduta di ieri in calo del 4,96%, oggi le azioni di Tesla sono previste in rialzo di quasi l’8%. Dimostrazione che i numeri della trimestrale stanno entusiasmando gli investitori e il mercato.

A margine

Dopo aver festeggiato l’apertura della gigafactory a Berlino, la prima europea di Tesla, Elon Musk è finito sotto i riflettori per aver lanciato la sua offensiva a Twitter. Dopo aver acquisto il 9,2% delle azioni e aver rifiutato il posto all’interno del cda, ha deciso di lanciare un’offerta per il 100% della società, pari a circa 43 miliardi di dollari.

