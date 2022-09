Elite fa tappa nella Motor Valley per un grande evento da Poggipolini, la ‘Ferrari’ delle viti

Il 22 settembre Elite ha fatto tappa in Emilia-Romagna, nel cuore della motor valley italiana, dove è stata ospitata da Poggipolini, società emiliana tra le 79 locali già parte del network, per celebrare i suoi 10 anni.

Elite, lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, è l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Le società Elite in Italia coprono tutte le regioni. Solo in Emilia-Romagna sono 79, con un fatturato aggregato di 8,8 miliardi di euro, rappresentano 24 settori e danno lavoro a 36.400 dipendenti totali.

“Clienti, aziende e territori al centro della nostra missione”

’’Siamo felici di continuare a celebrare il nostro decennale sul territorio e di farlo insieme a Poggipolini, leader mondiale nel settore Aerospace e Automotive in progettazione e produzione di viti e fissaggi critici e di parti meccaniche strutturali ad altissima precisione, ma soprattutto società ELITE dal 2017 e partner tecnologico di aziende come Leonardo, Safran, Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren e Mercedes AMG”, ha dichiarato Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE, Gruppo Euronext. “Questa iniziativa di prossimità territoriale è molto importante e strategica per ELITE, perché conferma quanto clienti, aziende e territori siano da sempre al centro della nostra missione. L’Emilia-Romagna è una regione sempre più rilevante per lo sviluppo di realtà imprenditoriali Made in Italy ma con ambizioni di crescita e sviluppo oltre confine. Con ELITE vogliamo fare da volano per realizzare i loro progetti portando competenze, finanza e network di altissimo livello.’’

“La dinamicità è lo strumento per affrontare il futuro”

“Accelerare l’accesso al capitale – ha commentato Michele Poggipolini, Amministratore Delegato Poggipolini – è diventato un vero vantaggio competitivo. La dinamicità è la ricetta per far fronte a cambiamenti repentini di mercato, che, in questo periodo storico, sono sempre più frequenti. Una ricetta che non può fare a meno di strumenti finanziari evoluti come asset strategico. É un piacere aver ospitato l’evento di ELITE nel nostro nuovo plant innovativo ed aver condiviso con tutti i presenti la nostra visione imprenditoriale.”

L’evento

L’evento, che ha visto la partecipazione di imprenditori e partner tra cui VVA Debt&Grant, Coswell, Moto Power Company, Teco, Due Torri è iniziato con un racconto della storia e del percorso di crescita di Poggipolini in ELITE ed è proseguito con la visita in produzione, per dare forma all’identità dell’azienda e conoscere da vicino i processi che, nel corso del tempo, l’hanno portata a raggiungere importanti traguardi.

