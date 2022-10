L’imprenditore che ha trasformato la porchetta nella “regina” dello street food

L’ha chiamata “regina” dello street food, sogno dei golosi ed eccellenza che ha scalato tutte le classifiche del gusto, secondo autorevoli quotidiani e riviste di tutto il mondo. Sì, è stato proprio lui, Raffaele Venditti, a rivoluzionare la porchetta e a regalarle un’immagine di grande nobiltà.

Non ha voluto snaturare i valori di un cibo così vero e quotidiano. Lo ha solo esaltato, ponendolo come alimento ed elemento che caratterizza mercati, piazze e tutti quei luoghi che diventano punti di riferimento, coordinate per una società sempre in movimento, travolta da ritmi frenetici.

E la storia parte da lontano, più di quarant’anni fa, per merito dei suoi genitori. Dopo un solo lustro, viene costruito a Luco dei Marsi, Abruzzo, un laboratorio certificato che diventa, poco a poco, una realtà consolidata anche fuori dalla regione. Raffaele si laurea in Economia e management e, insieme alla moglie Francesca che gli assicura un’attenta amministrazione aziendale, porta alla Venditti Food un nuovo stile e un’immagine di altissima qualità.

Nel 2010 la sua porchetta diventa Campione d’Italia, sbaragliando i famosi artigiani di Ariccia.

A questo punto il marchio Venditti prende il volo: lo si ritrova settimanalmente nelle principali piazze italiane con 8 food truck gestiti da personale espansivo e preparato. Annualmente in 120 appuntamenti dedicati allo street food e tutti i giorni nella grande distribuzione. Ma anche nella ristorazione d’eccellenza, nelle macellerie qualificate e nelle più frequentate pizzerie.Con l’e-commerce, poi, vengono soddisfatti i desideri di tutti quei clienti che si avvalgono degli acquisti online.

Questi risultati inevitabilmente portano il marchio Venditti all’estero e quest’anno Eataly a Londra ne ha consacrato il successo.

La sostenibilità è un valore rigorosamente condiviso dai dipendenti della Factory Venditti, il nuovo stabilimento che occupa ben 12mila mq di cui 5mila coperti. Tutti in monopattino per spostamenti senza rumore e senza inquinamento.

I progetti del domani sono poi ambiziosi: non si abbandona la tradizione, ma la si riveste di quegli elementi che devono soddisfare le attuali esigenze di una clientela sempre più curiosa e modaiola. Piazze e mercati sono la storia dell’azienda, e la realtà di oggi impone nuovi programmi per assicurare la quotidianità e la diffusione di proposte così ghiotte.

Nelle maggiori città italiane è prevista l’apertura di negozi all’avanguardia, con arredi particolari che creano una virtuale continuazione della strada, realizzata con gli stessi materiali e nobilitata dalla tecnologia e dalla vivacità dei colori. “Back to the future” sembra proprio essere il motto di questo imprenditore così lungimirante e deciso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.