Cristiano Ronaldo lancia la sua prima collezione di Nft con Binance

Meno di una settimana prima di debuttare nel suo quinto Mondiale, Cristiano Ronaldo presenterà i suoi primi Nft. Venerdì 18 novembre svelerà una collezione che rientra in un accordo pluriennale con Binance, la più grande piattaforma al mondo per lo scambio di criptovalute. Sette statue animate che rappresenteranno momenti chiave della vita di Ronaldo, dall’infanzia ai suoi gol più belli.

“È importante per me avere creato qualcosa di memorabile e unico per i miei tifosi, che sono una parte fondamentale del mio successo”, ha dichiarato il calciatore portoghese. “Con Binance ho potuto creare qualcosa che non solo cattura la passione per il gioco, ma che premia i fan per tutti gli anni in cui mi hanno sostenuto”.

Il debutto avverrà mentre si parla di Binance per altre ragioni. Pochi giorni fa la società del miliardario Changpeng Zhao è stata vicina ad acquistare la rivale Ftx, salvo rinunciare all’ultimo momento. Ftx ha poi dichiarato bancarotta, mentre Zhao ha promesso un fondo per salvare le criptovalute.

My NFT collection is coming on November 18, exclusively on @Binance. This is your chance to join my Web3 community and own iconic moments from my career. Sign up now with code RONALDO to prepare, and receive a surprise when the collection drops. pic.twitter.com/5lXNzxs2lC — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 15, 2022

Quanto costano gli Nft di Cristiano Ronaldo

Gli Nft di Ronaldo avranno quattro livelli di rarità: normale (n), raro (r), super raro (sr) e super super raro (ssr). I 45 Nft di maggiore valore (5 super super rari e 40 super rari) saranno assegnati con un’asta, aperta per 24 ore, sul mercato Nft di Binance. La base sarà di 10mila Busd (Binance Us Dollar, una stablecoin ancorata al dollaro americano; per ogni unità è disponibile un dollaro in riserva) per i super super rari e 1.700 Busd per i super rari. Gli altri 6.600 Nft – di cui 600 rari e seimila normali – saranno acquistabili su Binance. Il prezzo per gli oggetti normali partirà da 77 Busd.

Chi acquisterà gli Nft riceverà anche altri omaggi, proporzionali al livello di rarità: dal merchandising autografato di Cr7 e Binance all’accesso ai futuri Nft del portoghese, fino a mistery box, accesso a omaggi di merchandising firmato e premi.

“Metaverso e blockchain sono il futuro di internet”

“Crediamo che il metaverso e la blockchain siano il futuro di internet”, ha dichiarato il cofondatore e chief marketing officer di Binance, He Yi. “Siamo onorati di collaborare con Cristiano per aiutare più persone a comprendere la blockchain e mostrare come stiamo costruendo un’infrastruttura web3 per l’industria dello sport e dell’intrattenimento”.

I prossimi Nft della collezione di Cristiano Ronaldo dovrebbero arrivare all’inizio del 2023.

