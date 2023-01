Chi sono i 5 miliardari che hanno perso di più nel 2022

Elon Musk è stato di gran lunga quello che ha perso di più nel 2022. Ma non è stato l’unico la cui fortuna è diminuita di una somma sbalorditiva, che ha segnato la storia.

Al culmine della bolla delle dot-com nel 1999, Bill Gates è diventato la prima persona con un patrimonio netto di 100 miliardi di dollari. Un record che è rimasto intatto fino al 2017, quando è stato eguagliato da Jeff Bezos, che solo tre anni dopo è diventato il primo a superare la soglia dei 200 miliardi dollari. miliardo di dollari, nell’agosto 2020. Alla fine del 2021, il club di chi aveva 100 miliardi di dollari aveva iniziato a perdere la sua aria di esclusività, arrivando a 10 membri, nessuno dei quali più ricco di Elon Musk, che valeva circa 272 miliardi di dollari – 72 miliardi di dollari in più del secondo classificato Bernard Arnault, a capo del conglomerato francese di lusso LVMH.

Oggi il francese siede in cima a quel club, che si è ridotto a sette. Musk, nel frattempo, ha rivendicato un altro titolo: la prima persona in assoluto a perdere più di $ 100 miliardi in un solo anno solare. Musk ha chiuso il 2022 per un valore stimato di 147 miliardi di dollari, un calo record di 125 miliardi di dollari dalla fine del 2021. Le azioni di Tesla sono diminuite del 65%, la maggior parte da quando Musk ha annunciato la sua acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari a metà aprile. La sua fortuna è scesa di altri $ 10 miliardi martedì a $ 137 miliardi, $ 183 miliardi in meno rispetto al suo picco di $ 320 miliardi di novembre 2021.

Gli altri miliardari che hanno perso una fortuna

Ma Musk non è stato il solo ad avere un anno terribile.

In un anno di distruzione della ricchezza, altri quattro miliardari sono crollati di somme record mentre i titoli tech sono crollati. Jeff Bezos ha perso 85 miliardi di dollari nel 2022, poiché le azioni del suo colosso dell’e-commerce sono diminuite del 50%, 17 punti percentuali in meno rispetto al Nasdaq. Mark Zuckerberg ha perso $ 77 miliardi, mentre le azioni della sua società di social media Meta sono crollate del 64%. E i cofondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, nel frattempo, sono scivolati ciascuno di quasi 45 miliardi di dollari ciascuno, poiché le azioni della società ora nota come Alphabet sono crollate del 39%.

Ma non c’è da stare troppo male per questi guru della tecnologia. Dopotutto, in altri anni, hanno registrato guadagni miliardari record. In effetti, hanno rappresentato cinque dei dieci maggiori aumenti di patrimonio nella storia: Musk è balzato di $ 129 miliardi nel 2020 e $ 116 miliardi nel 2021, Bezos è aumentato di $ 75 miliardi nel 2020 e Page e Brin sono aumentati rispettivamente di $ 46 miliardi e $ 44 miliardi, nel 2021.

I 5 miliardari che hanno perso di più nel 2022

Elon Musk

-125 miliardi di dollari

Jeff Bezos

– $ 85 miliardi

Mark Zuckerberg

-$77 billion

Larry Page

– $46 billion

Sergey Brin

– $45 billion

