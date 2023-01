Terna investe 100 milioni di euro nella rete elettrica in Brianza

Un investimento complessivo di 100 milioni di euro per il progetto di razionalizzazione della rete elettrica ad alta tensione nella Brianza occidentale. Il piano di Terna, società italiana operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica, consentirà di aumentare l’efficienza del servizio di trasmissione dell’energia elettrica nell’area e, con il miglioramento dell’interconnessione della rete locale, garantirà una maggiore continuità e sicurezza di esercizio. L’intervento di ristrutturazione interesserà i comuni lombardi di Seveso, Barlassina, Cesano Maderno, Cogliate e Ceriano Laghetto in provincia di Monza-Brianza.

13 chilometri di nuove linee

La società guidata da Stefano Donnarumma realizzerà circa 13 chilometri di nuove linee elettriche in cavo interrato, consentendo la demolizione di 7,3 km di linee elettriche aeree situate prevalentemente in aree densamente popolate nei comuni di Seveso e Cesano Maderno. I progetti per la nuova infrastruttura consentiranno la rimozione di 18 sostegni e libereranno circa 30 ettari di terreno.

Inoltre, Terna realizzerà due nuove stazioni elettriche nei comuni di Barlassina e Cesano Maderno: questi impianti saranno integrati nel paesaggio, tutelando il territorio. Per l’individuazione dei tracciati dei nuovi collegamenti e la localizzazione delle sottostazioni, Terna ha avviato un processo di condivisione e progettazione partecipata che, attraverso il dialogo con tutti i soggetti coinvolti, ha permesso di definire un progetto condiviso con le comunità locali.

I numeri di Terna

Circa 75mila chilometri di linee in alta tensione gestite, oltre 5.100 dipendenti (al 31 dicembre 2021), 26 interconnessioni con l’estero e oltre 2,6 miliardi di euro di ricavi nel 2021. Sono questi i numeri di Terna, gruppo che gestisce la rete elettrica italiana in alta e altissima tensione e uno dei principali operatori indipendenti in Europa.

