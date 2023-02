Angela Natale (Boeing) si racconta a Forbes Women: “Sognavo di volare fin da quando ero bambina”

Angela Natale, presidente di Boeing Italia e managing director per il Sud Europa

Torna giovedì, alle ore 22, il consueto appuntamento con, format televisivo che dal 2019 ci accompagna alla scoperta di manager italiane di successo.

Protagonista della prossima puntata è Angela Natale, presidente di Boeing Italia e managing director per il Sud Europa, con responsabilità per Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Nel suo ruolo, Angela si occupa di consolidare le relazioni con i clienti e gli altri stakeholder di Boeing e di creare nuove connessioni per promuovere gli obiettivi di business della storica azienda americana, tra le principali realtà aerospaziali nel mondo fondata nel 1916, nell’Europa meridionale.

Con la passione per il volo, e gli aerei, sviluppata fin da quando era bambina, prima di entrare in Boeing, nel 2012, la manager ha ricoperto ruoli di leadership e ingegneria in Alenia Aeronautica, dove è stata la 787 engineering program manager con incarichi a Everett (Washington), Washington e Charleston (Carolina del Sud).

Con un dottorato di ricerca in Ingegneria Meccanica e master in Ingegneria Aeronautica, ottenuti entrambi presso l’Università di Napoli federico II, Angela ha iniziato la sua carriera come stress analysis engineer, contribuendo allo sviluppo strutturale e alla validazione di numerosi programmi su metalli e compositi.

Nel 2021 è stata poi nominata membro del consiglio di amministrazione dell’American Chamber of Commerce in Italy di cui, da giugno 2022, ricopre anche il ruolo di vicepresidente vicario. Membro attivo e impegnato della Society of Women Engineers, è infine una forte sostenitrice dei temi della diversity & inclusion, oggi di centrale attualità.

I suoi interessi oltre al volo? Nell’intervista ci ha raccontato di essere un’avida lettrice e di tirare di scherma. Ma sappiamo che ama anche dipingere, suonare il piano e occuparsi dei suoi cani.

L’intervista, condotta nella splendida cornice dell’hotel Four Seasons di Milano, si potrà vedere domani sera al canale 511 di Sky e in diretta streaming dalla piattaforma bfcvideo.com

