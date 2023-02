Elon Musk lancia l’invito a Warren Buffett: “Diventa azionista di Tesla”

Starts with a T … — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023

Aspetti principali

Musk, che su Twitter ha quasi 130 milioni di follower , sa come far notizia. E questa volta invita “il suo rivale” nel settore delle auto elettriche a diventare azionista di Tesla.

, sa come far notizia. E questa volta invita “il suo rivale” nel settore delle auto elettriche a diventare azionista di Tesla. La valutazione di mercato di Tesla è attualmente di 622 miliardi di dollari. La società produttrice di veicoli elettrici vale 400 miliardi di dollari in più rispetto a Toyota Motor, la casa automobilistica che lo scorso anno ha venduto più auto, che vale 188 miliardi di dollari .

. Pur essendo apprezzato dagli investitori, Musk non gode della stessa stima con i suoi rivali. Tesla infatti è vista più come un’azienda tech che come un’azienda produttrice di automobili.

Tra gli investitori però manca Warren Buffett, che ha investito in Byd , il grande concorrente cinese di Tesla.

, il grande concorrente cinese di Tesla. L’anno scorso Byd ha venduto più veicoli dell’azienda di Musk. Ma Tesla rimane il leader mondiale se si considerano solo i veicoli full electric, perché Byd vende anche veicoli ibridi.

Sullo sfondo

Buffett, tramite la sua holding Berkshire Hathaway ha investito in Byd nel 2008, acquistando 225 milioni di azioni, pari a circa 232 milioni di dollari. Da allora, l’investimento è cresciuto in modo sostanziale e il prezzo delle azioni di Byd è aumentato in modo significativo nel corso degli anni.

Da alcuni mesi, tuttavia, il miliardario ha iniziato a ridurre la sua partecipazione in Byd. Berkshire ha venduto quasi 95 milioni delle sue 225 milioni di azioni della società, dopo averne vendute altre 4,235 milioni, per un valore di circa 140 milioni di dollari.

L’ipotesi di una Tesla più economica

Come riporta Reuters, Musk da anni stuzzica il mondo con il suo sogno di un’auto elettrica a prezzi accessibili. Questa settimana forse spiegherà cosa ha in mente – e forse come può permettersi di costruirla. Lo farà probabilmente mercoledì in occasione dell'”Investor Day”. L’auto a basso prezzo dovrebbe essere il fulcro del “Master Plan Part Three” di Musk. Già l’anno scorso però Musk ha dichiarato di aver accantonato il progetto di un’auto da 25.000 dollari, nota come Model 2.

