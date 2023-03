Circular Empower the Future: torna il digital business summit di Forbes dedicato all’innovazione e alla sostenibilità

chiave di lettura privilegiata dello scenario geopolitico? Sembrerebbe proprio di si anche (e non solo) per il fronte Ucraino.

Dal 20 al 22 marzo, in diretta dal Designtech in MIND – Milano Innovation District, andrà in scena la terza edizione di Empower the Future, l’evento organizzato da Forbes Italia che propone uno sguardo a 360 gradi approfondito e competente su futuro e criticità economiche, sociali e finanziarie del sistema. Curato e condotto da Enzo Argante, propone sei round table a cui parteciperanno esponenti primari del mondo istituzionale, accademico, d’impresa e del non profit.

Ecco i titoli e i temi che saranno trattati

TRANSIZIONE ENERGETICA

20 marzo dalle 11 alle 12.30

La guerra ha accelerato tempi e modi: il passaggio dall’impronta carbonica alla produzione a basse emissioni non è più solo cosa buona e giusta per il pianeta ma adesso è anche una vera e propria emergenza. Efficienza, rinnovabili, innovazione nelle tecnologie e nei consumi, le strade da percorrere. Nucleare di nuova generazione compreso?

ECONOMIA CIRCOLARE

20 marzo dalle 15 alle 16.30

Ecco la parola chiave per un sistema economico protagonista della produzione e consumo sostenibile. In Italia il processo va nella direzione giusta: secondo uno studio del Politecnico di Milano il 57% delle imprese – nel 2022 – ha attuato almeno una pratica di circolarità. Grazie anche alla finanza che ha investito oltre 30 miliardi di euro.

SOSTENIBILITA’ SOCIALE

21 marzo dalle 11 alle 12.30

Difendere il pianeta, difendere le persone. La responsabilità delle imprese si misura nell’attenzione ai temi del capitale umano: dall’inclusione all’apprendimento e al lavoro, alle povertà, alla sicurezza ai servizi per la salute. Con un occhio particolare alla questione giovanile e ai tre milioni di neet che fanno dell’Italia un caso a livello europeo

SMART CITY&MOBILITY

21 marzo dalle 15 alle 16.30

Spostare persone e merci con il minore impatto (e più rapidamente) possibile grazie alle tecnologie digitali e ai nuovi sistemi di propulsione. Sullo sfondo le città, il luogo dello sviluppo e delle criticità del sistema, dove si gioca la partita più importante: come gestire il 54% della popolazione mondiale (4 miliardi) che vive nelle aree urbane?

DESIGN SOSTENIBILE

22 marzo dalle 11 alle 12.30

Dalle materie prime a piccole e grandi opere di architettura, dalle auto agli oggetti di arredamento, dall’abbigliamento ai prodotti di tutti i tipi. Il consumo deve rispondere alle regole del basso impatto, efficienza energetica, sicurezza, circolarità. Facilitare smaltimento e riutilizzo. Per questo il design è elemento strategico nei processi green.

INTELLIGENCE OF THINGS

22 marzo dalle 15 alle 16.30

Auto che si guidano da sole, chat che dialogano e gestiscono conoscenza, oggetti di servizio che interagiscono con consumatori, pazienti, utenti. E’ la logica di Internet delle Cose, la scienza che esplora il rapporto fra umani e macchine. Si aprono nuovi mondi e ci vuole grande attenzione alla sicurezza e al lato oscuro della forza digitale.

