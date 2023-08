Gli Usa citano in giudizio SpaceX con l’accusa di discriminazione nelle assunzioni

Il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio, la compagnia di razzi spaziali diaccusando la società di discriminare i rifugiati e coloro a cui è stato concesso asilo nei processi di assunzione. Questo si aggiunge alla lunga lista di problemi legali per le società di Musk.

Aspetti principali

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che, da settembre 2018 a maggio 2022, “i richiedenti asilo e i rifugiati non avevano praticamente alcuna possibilità di essere presi in considerazione o assunti per un lavoro presso SpaceX” a causa del loro status di cittadinanza.

Il Dipartimento di Giustizia ha citato messaggi e dichiarazioni online del ceo Musk, così come di altri dirigenti e reclutatori di SpaceX, che presumibilmente hanno scoraggiato i rifugiati e coloro a cui è stato concesso asilo dal fare domanda per un lavoro presso SpaceX, sostenendo erroneamente che la società può assumere solo cittadini statunitensi e persone con permesso di soggiorno permanente.

sostenendo erroneamente che la società può assumere solo cittadini statunitensi e persone con permesso di soggiorno permanente. Il Dipartimento di Giustizia ha indicato un tweet di Musk del giugno 2020 in cui si afferma che “la legge degli Stati Uniti richiede almeno una carta verde per essere assunti presso SpaceX, poiché i razzi sono considerati armi tecnologiche avanzate”, e un video pubblicato dalla società nel settembre 2016 in cui Musk ha affermato un normale visto lavorativo non è sufficiente per lavorare presso SpaceX.

Musk e SpaceX hanno sostenuto che il regolamento sul traffico internazionale di armi e il regolamento sull’amministrazione delle esportazioni (due atti legislativi sul controllo delle esportazioni) vietano alla società di assumere “non cittadini”. Ma il Dipartimento di Giustizia ha affermato che tali atti legislativi trattano i rifugiati e coloro a cui è stato concesso asilo “proprio come i cittadini statunitensi”.

Il Dipartimento di Giustizia ha descritto le pratiche di assunzione di SpaceX come “di routine, diffuse e di lunga data” e ha affermato che “danneggiano gli richiedenti asilo e i rifugiati”.

SpaceX e Musk non hanno risposto alle richieste di commento di Forbes.

A margine

Gli immigranti che entrano nei confini del paese in fuga dalle persecuzioni – secondo la legge statunitense sull’immigrazione – sono legalmente autorizzati a rimanere nel paese, a condizione che completino il processo necessario con le autorità federali per l’immigrazione.

Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale distingue tra rifugiati, che cercano di andare negli Stati Uniti da qualche altro posto, e richiedenti asilo, che sono già sul suolo americano e chiedono di restare. Ai richiedenti asilo è consentito di vivere, lavorare e iniziare il lungo processo per diventare cittadini negli Stati Uniti senza timore di deportazione. La legge federale vieta ai datori di lavoro come SpaceX di discriminare potenziali assunti in base alla cittadinanza, allo stato di immigrazione o all’origine nazionale.

Sullo sfondo

SpaceX è stata fondata da Musk nel 2002 con l’obiettivo di portare l’uomo su Marte. L’azienda ha stipulato, inoltre, un contratto con la Nasa per il trasporto degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. La società ha già affrontato una serie di altre cause legali. A novembre, SpaceX è stata citata in giudizio da John Johnson, un ex ingegnere che ha affermato di essere stato ripetutamente ignorato per opportunità di avanzamento a favore di candidati più giovani e meno esperti. Johnson ha affermato di aver subito ritorsioni quando ha sollevato reclami con le risorse umane e i dirigenti.

A maggio, un gruppo di associazioni ambientaliste e culturali – a causa di un lancio di Space X fallito in Texas, in cui il razzo della compagnia è esploso sul Golfo del Messico pochi minuti dopo il decollo – ha fatto causa alla Federal Aviation Administration per non aver condotto adeguatamente una revisione completa dei potenziali impatti sull’ambiente o sulla comunità. Subito dopo la presentazione della causa, SpaceX si è unita come coimputato.

Anche altre società di proprietà di Musk si trovano ad affrontare sfide legali. A luglio, un ex dipendente di Twitter ha citato in giudizio la società, che Musk ha acquisito in ottobre, sostenendo che Musk e Twitter si erano rifiutati di pagare fino a 500 milioni di dollari di buonuscita a lei e ai suoi ex colleghi.

Valutazione di Forbes

Il patrimonio netto di Musk, secondo le stime di Forbes, è di 231,4 miliardi di dollari, rendendolo la persona più ricca del mondo.

