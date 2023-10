Chi sono i 400 più ricchi d’America. Domina Elon Musk, ci sono anche Michael Jordan e Spielberg

I primi dici

Nell’ultimo anno ha comprato Twitter per una cifra di molto superiore al suo valore, ha visto crollare e risorgere il prezzo delle azioni di Tesla, ha ceduto ripreso più volte la testa della classifica dei più ricchi al mondo e ha fatto parlare di sé per l’incontro nella gabbia con Mark Zuckerberg , che probabilmente non si farà mai . Alla fine,ha lo stesso patrimonio di 12 mesi fa:. Abbastanza per collocarlo, per il secondo anno consecutivo, in cima alla classifica Forbes 400 degli statunitensi più ricchi.

L’amministratore delegato di Tesla ha 90 miliardi più del secondo in classifica, Jeff Bezos (161), e 93 miliardi più di del terzo, Larry Ellison (158). Proprio Ellison, cofondatore di Oracle, è la persona che si è arricchita di più nell’ultimo anno. Il suo patrimonio è aumentato di 57 miliardi di dollari, grazie all’esplosione dell’intelligenza artificiale, e lo pone davanti a Warren Buffett, quarto con 121 miliardi, e ad altri tre magnati della tecnologia: Larry Page (Google), quinto con 114 miliardi, Bill Gates (Microsoft), sesto con 111, e Sergey Brin (Google), settimo con 110.

Sopra la soglia dei 100 miliardi ci sono anche il creatore di Facebook, Mark Zuckerberg (106), e l’ex amministratore delegato di Microsoft Steve Ballmer (101). Completa i primi dieci Michael Bloomberg, fondatore della società di servizi finanziari ed ex sindaco di New York, con 96,3 miliardi.

I record

Il totale dei patrimoni delle 400 persone più ricche degli Stati Uniti è di 4.500 miliardi di dollari, cifra che eguaglia il record del 2021 e supera di 500 miliardi quella del 2022. L’incremento sullo scorso anno è dovuto soprattutto alla crescita – o al rimbalzo – di alcuni titoli tecnologici. È riconducibile per il 30% a quattro persone: Ellison, Zuckerberg, Jensen Huang, cofondatore di Nvidia salito dal 48esimo al 17esimo posto, e Michael Dell, fondatore del gigante dei computer.

La soglia per entrare in classifica è di 2,9 miliardi di dollari, altro record eguagliato. Una somma troppo alta per Donald Trump, escluso per la seconda volta negli ultimi tre anni. Il patrimonio dell’ex presidente è di 2,6 miliardi, cioè il 19% in meno del 2022. Pesa anche l’esperimento di Truth, il social network fondato da Trump dopo la cacciata da Twitter e mai decollato.

Chi entra e chi esce

L’ex presidente non è più nemmeno la persona più ricca della sua famiglia. È entrato infatti in classifica, con un patrimonio di 3,6 miliardi di dollari, Josh Kushner, fratello di Jared e cognato di Ivanka Trump. La sua Thrive Capital, che è stata tra i primi finanziatori di Instagram, Spotify e Slack, a gennaio ha raccolto 175 milioni di dollari, a una valutazione di 5,3 miliardi.

Kushner è uno dei 18 nomi nuovi della graduatoria. Il più conosciuto è quello di Michael Jordan, primo atleta professionista a entrare nella Forbes 400. Jordan ha un patrimonio di 3 miliardi di dollari, figlio anche delle centinaia di milioni che incassa ogni anno dalla Nike (260 solo nel 2022). In estate Jordan ha ceduto la sua quota di maggioranza degli Charlotte Hornets, squadra Nba che ha posseduto per 13 anni.

La nuova entrata più ricca, con un patrimonio di 8,2 miliardi di dollari, è Elisabeth Deluca, vedova del cofondatore di Subway Fred Deluca, da cui ha ereditato metà dell’azienda nel 2015. Ad agosto la società di private equity Roark Capital ha comprato la catena di fast food per 9,6 miliardi di dollari.

I numeri della Forbes 400

Tra coloro che sono usciti dalla Forbes 400 ci sono i quattro membri più giovani della lista 2022: i fondatori di Snap, Bobby Murphy ed Evan Spiegel, e quelli di Ftx, Sam Bankman-Fried e Gary Wang, che ora dovranno difendersi nei processi legati al fallimento . Il più giovane della classifica 2023 è perciò Lukas Walton, nipote del cofondatore di Walmart Sam Walton, che è 31esimo con un patrimonio di 24,2 miliardi. Il più anziano è invece David Murdock, che è il fondatore di Dole, la più grande azienda di frutta e verdura al mondo, e ad aprile ha compiuto 100 anni. Solo quattro membri della graduatoria sono sotto i 40. L’età media è di 70.

Quasi il 70% dei miliardari in classifica sono self-made (269 su 400), mentre solo il 15% (60) è composto da donne. La più ricca è l’erede di Walmart Alice Walton, che si è ripresa il titolo appartenuto a Julia Koch (Koch Industries) dal 2015 al 2022.

Le donne self-made sono solo 12. La più ricca, con una fortuna di 19,3 miliardi di dollari, è Diane Hendricks, ex coniglietta di Playboy che ha sconfitto per due volte il cancro e oggi guida Abc Supply, distributore di coperture per tetti.

La classifica dei più ricchi d’America

Figurano in classifica, tra gli altri, anche personaggi del mondo dello spettacolo come George Lucas (227esimo con 4,9 miliardi) e Steven Spielberg (238esimo, 4,8 miliardi). La graduatoria completa è consultabile a questo link. Di seguito la lista dei dieci miliardari più ricchi degli Stati Uniti. Tutte le cifre sono espresse in dollari e sono aggiornate all’8 settembre 2023.

1 | Elon Musk

Patrimonio: 251 miliardi

2 | Jeff Bezos

Patrimonio: 161 miliardi

3 | Larry Ellison

Patrimonio: 158 miliardi

4 | Warren Buffett

Patrimonio: 121 miliardi

5 | Larry Page

Patrimonio: 114 miliardi

6 | Bill Gates

Patrimonio: 111 miliardi

7 | Sergey Brin

Patrimonio: 110 miliardi

8 | Mark Zuckerberg

Patrimonio: 106 miliardi

9 | Steve Ballmer

Patrimonio: 101 miliardi

10 | Michael Bloomberg

Patrimonio: 96,3 miliardi

