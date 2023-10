Il primo iPad pieghevole di Apple potrebbe arrivare l’anno prossimo

Tim Cook, ceo di, ama correre al mattino presto dalle parti di Cupertino con una falcata lenta che emula lo stile del maratoneta. Anche nello studio dei nuovi prodotti, il manager scelto da Steve Jobs per guidare l’azienda, usa dei processi di lunga distanza.

Così è stato per il Vision Pro apparso per la prima alla Wwdc lo scorso giugno dopo anni di distanza dal primo visore della concorrenza: l’Oculus Rift fu lanciato nel 2010 da Palmer Luchey che poi vendette a Facebook.

Una novità per il settore

Non poteva mancare una presenza della Mela nel mondo dei ‘pieghevoli’ e -secondo il sito DigiTimes Asia– l’uscita potrebbe cadere nel 2025. L’indizio di questa novità è stato scovato dai redattori del sito taiwanese frugando nella catena di approvvigionamento Apple di cui Taiwan è uno dei protagonisti.

Com’è noto è proprio presso la taiwanese Foxconn che vengono assemblati gli iPhone, iPad ma anche PS5, Xbox e altri popolari device tecnologici. La speranza degli analisti è che questa novità porti nuova energia ad un settore, quello dei tablet, che sta calando.

Secondo i dati diffusi da Canalys nel Q2 di quest’anno la flessione è misurabile nell’11% sull’anno precedente, toccando i 31 milioni di pezzi consegnati a livello mondiale.

Il contributo di Lg e Samsung

Quando sarà sul mercato questo nuovo foldable? Ci sono due ipotesi: la fine del 2024 con una produzione limitata, oppure il 2025 con solide consegne nel mercato globale. Il clima di attesa che riesce a creare Apple presso i suoi consumatori, ha un suo limite. Nel settore dei pieghevoli il tallone d’Achille resta la piega che, per quanto perfezionata, appare negli schermi della gran parte dei prodotti già in vendita.

La scommessa di Tim Cook è consegnare ai consumatori un prodotto dal display liscio e su questo si tengono intense riunioni nell’Apple Campus di Cupertino. Per la fornitura del display, si parla di due brand sudcoreani come Lg e Samsung, che nel settore degli schermi detengono brevetti e leadership di alto livello.

iPad Foldable: tra un tablet e un MacBook

Ancora segreti i dettagli del design. Molto probabilmente il progetto è nelle mani di Sir Jony Ive, il padre dell’iPhone che ha aperto in California una sua azienda di progettazione, LoveFrom, in società con il designer australiano Marc Newson.

La stessa mente che Ive aveva chiamato in Apple per concepire l’Apple Watch. Una delle funzioni interessanti dell’iPad Foldable è che potrebbe fare da ponte tra i tablet e la famiglia dei MacBook. Con il display completamente aperto, il prodotto diventa un hub interessante per video e film in streaming, ma anche per i videogames online che stanno crescendo in maniera sensibile.

L’influencer taiwanese Ming-Chi Kuo ha spiegato sul suo profilo di X che il prodotto Apple potrebbe avere anche un cavalletto in fibra di carbonio realizzato dalla società cinese Anjie Technology.

