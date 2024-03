Il bitcoin si avvicina ai suoi massimi storici

Il bitcoin si avvicina al prezzo più alto di sempre, dopo che lunedì la criptovaluta più grande del mondo ha superato i 65mila dollari per la prima volta dal 2021, avvicinandosi a un’incredibile rimonta.

Aspetti principali

Il bitcoin è salito di circa il 6% superando i 67.500 dollari nel primo pomeriggio di ieri, toccando il livello più alto dal 10 novembre 2021.

nel primo pomeriggio di ieri, toccando il livello più alto dal 10 novembre 2021. La criptovaluta è ora a circa il 2% dai massimi storici di quasi 69mila dollari raggiunti durante il breve picco del 2021, un rally apparentemente raggiungibile considerando che il sempre volatile bitcoin è salito di oltre il 50% solo nell’ultimo mese.

raggiunti durante il breve picco del 2021, un rally apparentemente raggiungibile considerando che il sempre volatile bitcoin è salito di oltre il 50% solo nell’ultimo mese. A spingere l’ultimo rally è il continuo rialzo dei fondi negoziati in borsa (Etf) per i bitcoin spot lanciati all’inizio dell’anno: secondo i dati di Bernstein, questi Etf hanno ora quasi 50 miliardi di dollari di asset in gestione e possiedono il 4% di tutti i bitcoin.

di asset in gestione e possiedono il 4% di tutti i bitcoin. L’ottimismo per un evento di “dimezzamento“, che di solito fa salire i prezzi dei bitcoin in quanto si pensa che la riduzione degli incentivi per i minatori rallenti l’aumento dell’offerta, e un più ampio rialzo dei prezzi azionari hanno favorito il bitcoin.

Fatti sorprendenti

Secondo CoinGecko, lunedì la capitalizzazione di mercato totale del bitcoin si è attestata a 1.290 miliardi di dollari, più di tre volte superiore ai 320 miliardi di dollari che aveva alla fine del 2022 durante l’inverno delle criptovalute.

I contro

Il bitcoin si sta avvicinando a una valutazione da record, ma il market cap totale del mercato delle criptovalute, pari a 2.550 miliardi di dollari, è ben lontano dagli oltre 3 trilioni di dollari raggiunto alla fine del 2021. La quota di mercato del bitcoin è passata da meno del 40% a circa il 50% negli ultimi due anni, riflettendo il crollo del valore di diversi asset digitali di primo piano.

Il token crittografico di Ftx, che aveva un valore di mercato massimo di quasi 10 miliardi di dollari nel 2021, è ora essenzialmente privo di valore a seguito del fallimento dell’azienda. La moneta di Binance si trova oltre il 40% al di sotto del livello del novembre 2021, mentre la borsa è alle prese con problemi legali significativi e dogecoin. La cosiddetta “moneta meme”, spinta da personaggi del calibro di Elon Musk, è in calo di circa il 40% rispetto al suo market cap del novembre 2021 di quasi 40 miliardi di dollari.

Sullo sfondo

Gestiti da gestori patrimoniali tradizionali come BlackRock e da società che si occupano di criptovalute come GrayScale, gli 11 Etf sul bitcoin che hanno fatto il loro ingresso sul mercato a gennaio hanno permesso agli investitori di investire a costi inferiori e con un accesso più semplice. La scorsa settimana, il fondo di BlackRock è diventato l’Etf più veloce della storia a raggiungere i 10 miliardi di dollari di asset in gestione.

I titoli quotati in borsa, strettamente legati al bitcoin, hanno sovraperformato il mercato più ampio quest’anno; le azioni della borsa cripto Coinbase, del principale minerario di bitcoin Marathon Digital e dell’investitore di bitcoin MicroStrategy hanno raggiunto i massimi pluriennali quest’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .