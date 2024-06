Innovatori Made In Italy 2024 – Puntata 2

Innovatori Made In Italy 2024 è il format ideato da Innovation Hero Club per narrare le storie più innovative dei player di oggi e per offrire spunti alle nuove generazioni di imprenditori e manager.

In questa seconda puntata conosceremo: Matteo Fusco, fondatore di Beople e docente di Politiche Economiche per le Organizzazioni presso l’Università Cattolica di Milano; Federica Reverberi, business development manager di Annovi Reverberi; Chiara Cormanni, coo di PPINOX e Matteo Chenet, direttore commerciale Italia di Italtherm.

