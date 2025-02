Shein, gli investitori vogliono ridurre la valutazione a 30 miliardi in vista dell’Ipo

Il percorso diverso la quotazione è sempre più difficile. La valutazione del gigante cinese del fast fashion è crollata di due terzi, scendendo a circaSecondo quanto riportato dal Financial Times, l’Ipo, inizialmente prevista per i primi mesi dell’anno, subirà un ritardo a causa delle nuove restrizioni imposte da Donald Trump sulle importazioni dalla Cina.

La quotazione del colosso con sede a Singapore, noto per vendere capi di abbigliamento a basso costo prodotti in Cina, è attesa da tempo. Nel 2022 la società era arrivata a una valutazione di circaNel 2023, dopo un round di finanziamento, era stata valutatacifra di cui si parlava ancora a inizio di quest’anno. La sua Ipo, secondo Reuters , alla fine del 2024, doveva avere un valore di 6,6 miliardi. Adesso, stando a quanto riportato da Bloomberg, Shein è sotto pressione per ridurre la sua valutazione a circa. Secondo gli azionisti il calo è necessario per supportare l’Ipo a Londra.